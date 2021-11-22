Бутилированная, из-под крана или фильтрованная? Какая вода наименее вредна для употребления

Водопроводная, бутилированная, из-под фильтра — такая одинаковая и кристально чистая на вид. Безопасно ли пить то, что продают в магазинах? А может лучше взять фильтрованную из автомата? Что же будет, если постоянно употреблять воду из-под крана?

Качественная вода — залог долгой жизни

Певица Руслана в прекрасной физической форме. Уверяет, если пить качественную воду и дышать полной грудью свежим воздухом — можно прожить до 150 лет.

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"Если вы имеете эти два элемента, то можете запрограммировать свой паспорт минимум на 120-150 лет жизни. Вода — это структура. Она идеально вас гармонизирует. Идеально! Но правильная вода. Если вы думаете, что вода из-под крана вам что-то даст — нет. Если вы думаете, что вода из бутыли вам что-то даст — нет", — рассказывает певица Руслана Лыжичко.

Эксперимент над водой

Начинаем с крана. Для чистоты эксперимента в течение пяти минут спускаем застоявшуюся воду. Тщательно промываем и наполняем бутылку. Далее — отправляемся в магазин в центре, где продают тоже водопроводную, но пропущенную через фильтры. Стоимость — полторы гривны за литр. Можно набрать в автомате перед входом или купить в одноразовой таре. Так и делаем. Но как только продавцы видят рядом с магазином камеру — требуют немедленно остановить съемку. Демонстрация удостоверения журналиста конфликт не решает. Паникуют, будто чего-то боятся. Вскоре узнаем, чего именно.

Третья проба — вода из крупной сети супермаркетов. Пятилитровая бутылка стоит 28 гривен. Выбрали самую распространенную бюджетную марку.

Все три образца у нас. Вода из-под крана, очищенная водопроводная, пропущенная через фильтр, и магазинная бутилированная. Просим проверить воду на полезность, микро и макроэлементы, а также соответствие санитарным нормам — микробное загрязнение, наличие возбудителей болезней.

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Какую воду пьют украинцы?

Пока лаборатория исследует, спрашиваем в украинцев, что пьют.

"У меня свои фильтры. Большие дорогие фильтры, на кухне поставлены", — рассказала прохожая.

"Кто пьет воду из-под крана, я им очень сочувствую", — отметил опрашиваемый мужчина.

"Хожу к бювету", — говорит другой мужчина.

Певица Руслана свой карпатский источник нашла под Киевом.

"У нас есть своя очистительная система", — рассказала Руслана.

И не просто система, а целая подземная станция. Которая очищает воду из скважины, перенасыщенную кальцием и железом до дистиллята. И заново минерализует с учетом индивидуальных потребностей в микроэлементах Русланы и ее мужа.

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Результаты эксперимента

А тем временем экспертные заключения по воде, которую сдали в лабораторию, уже готовы. Сначала о минералах. Здесь все в пределах нормы. Но то, что написано на этикетке, реалиям не соответствует.

Закупоренная вода из супермаркета совсем не содержит магния, обещанного на бутылке, и почти не содержит фтора. По минеральному составу она оказывается наихудшей.

"Жёсткость здесь очень низкая, всего 0,2. По таблице физиологической полноценности должно быть 1,5 — 7. Жесткость недостаточная, мало солей кальция и магния. Зато есть натрий, есть хлориды", — говорит химик Юлия Чеканова.

В фасованной воде после фильтра минералов наоборот больше, чем заявлено в сертификате качества. Исключение — магний. Как и в предыдущем образце, его не хватает.

"Та более очищенная, а эта немножко меньше, но все равно недостаточный здесь минеральный состав", — отметила химик Юлия Чеканова.

Да производитель лучшего и не обещал.

Последняя бутылка — водопроводная. И она оказывается лучше предыдущих образцов. По крайней мере по минеральному составу. Единственный большой недостаток — содержание вредного хлора. Пить такую воду без фильтрации и кипячения специалисты не советуют.

А теперь к настоящему ужасу — результатам микробиологии. Самой опасной оказалась вода из-под фильтра, что купили в магазине.

"Здесь у нас обнаружена эшерихия коли, то есть кишечная палочка, которая не допускается в питьевой воде. Особенно это может быть опасно для детей и пожилых людей", — отметила младшая научная сотрудница лаборатории микробиологических исследований пищевых продуктов Госпродпотребслужбы Ольга Марчук.

"Если мы выпьем кишечную палочку, то в норме иммунитет ее должен подавить, только будет нарушение микрофлоры. Если у человека ослаблен иммунитет или вирусное заболевание — можем получить отравление", — рассказала врач-диетолог Карина Дайнеко.

Кишечная палочка в бутилированной воде, купленной в центре города. Теперь понятно, чего нам мешали снимать. Наверное, продавцы, а может то и владельцы, знали об антисанитарии. Когда сдавали образцы на микробиологию, представить такого не могли. Ведь тара одноразовая, магазин продает дорогие фильтры с новейшими системами обеззараживания. Но это не все. Бутилированная вода в закупоренной бутылке из супермаркета — тоже с сюрпризом.

"Мы здесь видим значительное превышение общей бактериальной загрязненности. Она грязная, это считается брак", — говорит младшая научная сотрудница лаборатории микробиологических исследований пищевых продуктов Госпродпотребслужбы Ольга Марчук.

Согласно различным регламентам, бактериальное загрязнение от трех до шести раз превышает предельно допустимую норму. Мы связались с производителями опасной воды по телефону. Пообещали ответить письменно, когда изучат вопрос.

Вода из-под крана дала фору бутилированной. Ее Киевводоканал по крайней мере обеззараживает. А вот в магазинах — никакого контроля.

В сельских колодцах появилась горячая вода

В Житомирской области появилась пока непонятная природная аномалия. В колодцах у жителей села Тайки Емильчинского района при холодной погоде появилась горячая вода, температура которой местами достигает 50 градусов.

Эксперты выдвинули несколько версий, а местные жители опасаются дальнейшего повышения температуры.

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