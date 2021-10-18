Десерт с секретом: на самом ли деле в сгущенном молоке есть молоко и сахар?

Сгущенка — что у нее общего с самогоном? Как хитрят производители? Желанный десерт из детства, который делает вкусным все — от сырников до горбушки черствого хлеба. Ранее один из первых аппаратов, с помощью которого можно было сделать из обычного молока сгущенное, был похож на самогонный. Жидкость нагревали, чтобы вышла лишняя влага. Объем молока уменьшался в несколько раз, добавляли к нему сахар, как консервант, а покупателям рассказывали красивую историю о полезном продукте. Сейчас чего только не увидишь в магазинах: сгущенка овсяная, классическая, соевая. Корреспондент "Сегодня" Виталий Литвин получил результаты лабораторных исследований и знает многое про этот десерт.

Мы разобрали на молекулы три банки сгущенного молока. Образцы исследовали на содержание немолочных жиров.

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История сгущенки начинается еще во времена Наполеона Бонапарта. Французская армия нуждалась в продуктах длительного хранения, среди них — молоке. Всем известно, что сахар является хорошим консервантом. В современной жестянке его 170 граммов. Впоследствии продукт начало потреблять гражданское население, особенно маленькие дети.

"Это продукт, который содержит большое количество сахаров в сочетании с жирами, что очень вредно влияет на нашу поджелудочную железу. Для тех людей, которые имеют избыточный вес, это вообще продукт, которого не должно быть в рационе ни в коем случае", — рассказала врач-диетолог Евгения Розум.

В то же время производители для удешевления продукции добавляют заменители молока, пальмовое масло, ароматизаторы и искусственные консерванты. На этикетке об этом пишут не всегда.

В лабораторию отнесли три образца сгущенного молока — два украинского и один из соседней Беларуси. На всех банках производитель отмечал, что продукт изготовлен именно из молока, без заменителей. Для чистоты эксперимента сняли этикетки.

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Процесс изготовления продукта на заводе полностью автоматизирован — от отбора сырья до упаковки. В самом начале молоко имеет жирность 4%.

"Берется молоко, оно сгущается способом выпаривания. Добавляется туда сахар, происходит процесс варки, консервирования", — говорит президент группы компаний агропромышленного комплекса Валентин Запорощук.

Процесс занимает полтора суток. В готовой банке — полтора килограмма обычного молока. Руководитель предприятия жалуется:

"Впервые в этом году, впервые за мой многолетний опыт в этой области, мы не имели сезонного снижения цены на молоко", — жалуется председатель правления предприятия-производителя сгущенного молока Роман Давида.

Кроме этого, значительно подорожала еще одна важная составляющая.

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"Наше производство потребляет примерно тысячу тонн сахара. В прошлом году в это время цена сахара была примерно 11-12 гривен за килограмм. То есть за тысячу тонн сахара мы платили 11-12 миллионов. Сейчас цена на уровне 21 гривны. Цена на сахар выросла вдвое", — отметил Роман Давида.

Если есть проблема с сырьем, не означает ли это, что на экспорт идет продукт лучшего качества?

"Нет разных линий. Есть линия одна. Она производится как для внутреннего рынка, так для внешнего", — говорит президент Группы компаний агропромышленного комплекса Валентин Запорощук.

Наши потребители любят белорусские товары, мол, они качественные. Особенно об этом говорят рожденные в Советском Союзе. Так ли это?

"Сформировался имидж традиционности в белорусских молочных продуктах, привкус советского совка. Это давно уже не так", — рассказал председатель правления предприятия-производителя сгущенного молока Роман Давида.

Узнаем об этом благодаря результатам исследования, которые проводила лаборатория.

"Для нас они были неизвестные образцы. В результате исследований мы обнаружили, что все три образца содержат молочный жир 98-99%", — говорит доктор технических наук, начальник научно-методической лаборатории хроматографических исследований ГП "Укрметртестстандарт" Ирина Левчук.

Приятное удивление. Все три образца сгущенки, которые были на исследовании в лаборатории, изготовлены из молока. Ни грамма пальмового масла.

Каким будет результат органолептической или вкусовой экспертизы? Их проводили в Киевском национальном торгово-экономическом университете вместе со студентами.

"У двух образцов, в белорусском и украинском, который изготовлен по заказу собственной торговой марки, неверно указано содержание сахара. Написано, что должно соответствовать ГОСТу. ГОСТ требует не менее 43,5%, а у нас всего 13,5%", — отметила профессор Киевского национального торгово-экономического университета Елена Сидоренко.

Однако на вкусе это не сказалось. Все три образца сладкие. Молодые эксперты пришли к выводу, что более сбалансирован от украинского производителя.

"Капаем раствор люголя. Не должно потемнеть. Если не изменится в течение нескольких минут, то это говорит о том, что крахмал отсутствует", — говорит профессор.

И снова приятное удивление. Все три образца цвета не изменили. Это означает, что производители не добавляли крахмала.

"Молоко, которое использовано для производства сгущенного молока, тоже было разное по качеству. Потому что в одних случаях мы ощущали ясный молочный сливочный вкус, а в других ощущали вкус сахара. В одних случаях молоко было светло-бежевого цвета, а в других случаях было более темного цвета", — рассказала Елена Сидоренко.

Итак, у всех трех производителей мы не нашли никакой технологической аномалии — только молоко и сахар. Так бывает ли фальшивое молоко? Конечно. Ассортимент в наших магазинах тремя производителями не исчерпывается.

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