Фонд Рината Ахметова организовал тренинг для новых родителей детей из интерната

Можно ли представить современного 18-летнего человека, который не умеет готовить есть или, к примеру, распоряжаться деньгами? Именно такими — совсем не готовыми к реальной жизни — из интернатов выходят дети-сироты. Тем не менее, этому учат в детских домах семейного типа. В одном из них побывала корреспондентка "Сегодня" Юлия Покидина.

Когда дети из интерната попали в детский дом семейного типа Краснокутских, то совсем не умели считать. Научить их родителям-воспитателям удалось не сразу.

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"Мы с мужем думали, думали и придумали. Мы сделали магазин. На ксерокопии наделали цветных денег. Поставили там предметы, написали цену, и кто был продавцом, кто — покупателем. Сразу все поняли, что мы не умеем считать", — говорит мать-воспитательница Юлия Краснокутская.

Сейчас мальчики и девочки заметно подтянулись — пишут, читают и любят математику. Но игру в "магазин" не забыли. Юлия вспоминает, что когда взяли на воспитание семерых братьев и сестер из приюта, то имели много хлопот.

"Мы очень быстро поняли, насколько эти дети научились выживать. То есть, для них не было никаких границ, где что лежит — они знали лучше нас", — рассказывает женщина.

На долю детей выпало немало испытаний. Они росли на улице, и даже о том, чтобы прокормиться, должны были заботиться сами. Они просили у чужих людей деньги на хотя бы кусок хлеба.

В новой семье мальчики и девочки имеют все для счастливой жизни. Недавно приютили бездомного котенка — теперь заботятся о нем по очереди.

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Юлия говорит, что справиться с большой семьей не всегда просто. Силы и вдохновение черпает в кругу единомышленников — на тренингах, которые много лет подряд организует Фонд Рината Ахметова.

"Ринат Ахметов нам организовывал такие выездные семинары. Нас учили психологии детей, которые прошли непростой путь, пока попали в семью. Каждый тренинг — это освещение некой проблемы, которая помогает нам в нашей работе с детьми", — говорит Юлия Краснокутская.

В рамках программы "Сиротству — нет!" фонд поддерживает семьи опекунов, приемные семьи и детские дома семейного типа. За 10 лет работы Всеукраинского портала усыновления, почти 10 тысяч детей нашли семейный уют.

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