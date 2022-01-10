Искусственное подорожание? Почему и на сколько в Украине выросли цены на продукты

Украинцы тратят почти половину своей зарплаты на еду. И это не потому, что мы много едим, а потому, что цены на продовольствие растут буквально ежедневно.

"Сегодня" выясняли, насколько и почему подорожали продукты.

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Киевлянка Наталья жалуется, что купила два куриных филе. Вес мяса составил 800 грамм, а заплатила она за них 90 гривен.

"Дорого, если учитывать, что это только на один раз поесть семье сесть, то сильно не разгонишься", – говорит женщина.

Подорожали и яйца. По сравнению с прошлым годом, они подорожали в два раза. А для кошелька Натальи это – высокий скачок.

"Вот у меня двое детей, мы яйца употребляем, как минимум, три яйца, по одному яйцу в день на человека, на бюджете это скажется", – говорит Наталья.

Сахар и масло также выросли в цене. Продавец рассказала, что цена поднялась почти в три раза. А официально за год вся еда в стране подорожала на 11%.

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Госстат сообщает, что овощи подешевели, однако продавцы с такой статистики смеются.

"Вот морковка где-то на 5 гривен она подорожала. Была 15, так же и свекла, лук – вот это все где-то на 5 гривен подорожало. Картофель как был, так и есть", – говорит продавец овощей.

А продавщица Ирина Евтушенко жалуется – дороже закупают, так и сбывают дороже. И этот год был урожайным.

"В этом году выросли цены больше, чем в том году. Дороже, все поднялось. Скорее всего искусственно, урожай вроде есть всего. Кто-то, пожалуй, заработать хочет", – говорит она.

Этот "кто-то" – это украинские агрохолдинги, – объясняют эксперты. Они сырье продают и за границу, и в Украине. Но что там, что здесь цены устанавливают примерно одинаковые.

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"Эти агрохолдинги они в основном экспортеры. Если цена держится высокая на мировых рынках, они обычно выставляют такую же цену и здесь, внутри страны", – говорит кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

Таким образом цены на продукты существенно превышают уровень доходов населения. Вот и выходит, что каждая украинская семья проедает 41% своего бюджета.

"Вы получаете украинскую зарплату при каких-то среднемировых ценах на продукты питания с учетом логистики", – говорит экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза.

Сверхприбыли украинских агрохолдингов финансирует и само государство. Потому что с них взимают меньшие налоги.

"Агрохолдинги ликуют в данный момент и зарабатывают очень много. Имеют ряд льгот по налогам, поддержку от государства. Они диктуют цены, они пользуются волной спроса и действительно в данный момент уже можно говорить о сверхприбылях", – говорит политолог Кирилл Сазонов.

В настоящее время к расценкам от нескольких агрохолдингов приступил антимонопольный комитет. Расследуют, почему так высоки цены. Пока, правда, только на сахар, который за год добавил больше – 65,6%.

Почем будем покупать еду в 2022-м – эксперты прогнозировать не берутся. Ведь кроме неуемных аппетитов агрохолдингов на цены может повлиять и мировой энергетический кризис. Поэтому и производство продовольствия может подорожать.

В Польше продукты дешевле

Пищевые продукты в Украине стоят на 8% дороже, чем в соседней Польше, куда наши соотечественники ездят массово на заработки.

"Мы взяли 24 пищевых продукта, которые входят в социально значимый пакет для украинцев, и посчитали, сколько такой же набор будет стоить в Польше", – объяснил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Экономист назвал несколько факторов, влияющих на разность стоимости одинаковых продуктов в двух странах.

Ранее мы сообщали, что во время зимних праздников в Украине вырос спрос на свинину, соответственно, взлетели и цены. Она стоит в супермаркетах от 113 до 130 грн.

Напомним, что в Украине продолжается новогодний рост цен на овощи. С начала 2022 года больше всего подорожали пекинская и цветная капуста. Высокая цена на рынке и на морковь.