Крушит автомобили и бросает габаритные вещи из окна: в Киеве женщина держит в страхе весь дом

В Киеве женщина держит в бешеном напряжении весь подъезд. Портит имущество, повсюду мусорит, оскорбляет соседей, а некоторым и угрожает. Жильцы ничего сделать с ней не могут. В состоянии сплошной безысходности, тянущейся целый год, люди обратились в редакцию "Сегодня". Есть ли управа на соседку, которая портит жизнь другим — Алексей Продайвода выяснял.

Ошарашенные жители снимают, как их соседка кухонным молотком для мяса крушит машину. Владелица транспортного средства шокирована такой выходкой женщины.

Реклама

"В таком состоянии ты не имеешь права передвигаться по городу. Только ты должен на лафете везти на СТО машину, чтобы ее отремонтировали", — говорит владелица автомобиля Оксана Даниленко.

С отбитыми номерами в руках владелица показывает разбитые зеркала, фары и ручки. Убытков примерно на тридцать тысяч.

"Страховая этот случай не покрывает, потому что это не ДТП. Полиция ее задержала, но они сказали, что это не на сумму 190 тысяч гривен. Поэтому не открывается уголовное дело", — рассказала владелица автомобиля.

Соседи в панике: из-за пятидесятилетней соседки Леси с третьего этажа уже не раз вызывали полицию.

"Она бьет в стену, кричит, воет. Агрессия такова, что мой ребенок боится быть в квартире. Мы ходим сейчас на прием к психологу, потому что это страх", — говорит жительница дома Юлия Тесленко.

А однажды — рассказывает Татьяна — посреди ночи она проснулась от странного звука. Когда вышла на лестничную площадку, то выяснилось, что соседка Леся режет ей дверь. Женщина сначала не поверила, но когда посмотрела на дверь с обратной стороны, то была шокирована.

Реклама

Теперь на этих же искореженных дверях Леся оставляет соседям свои сообщения. Татьяна уже много насобирала. Леся писала оскорбительные вещи. Однажды женщина насобирала камней и положила их под дверь. Тогда она не могла выйти из квартиры.

Шокированные соседи жалуются: бытовая техника, мебель, посуда и книги — все это уже летело с Лесиной квартиры — из окна или просто на лестницу.

"Поднимаемся к себе на этаж и перед нами падает телевизор. И телевизор не плоский, а большой, объемный, который упал перед лицом моего ребенка. Если бы еще сантиметр, он бы попал в нас", — жалуется жительница дома Юлия Тесленко.

Семь лет, рассказывают люди, Леся была в Нидерландах. Говорят, имела там мужа и двух дочерей. Но в прошлом году ее депортировали. А уже из этой квартиры она якобы выжила собственную мать в приют. Нигде не работает. За какие деньги живет — неизвестно. С корреспондентами "Сегодня" общается через дверь. На вопрос, почему выбрасывает телевизор через окно, отвечает криками.

Реклама

"У меня нервы не выдерживают. Я простая женщина, мать двоих детей. Я хочу жить спокойно и растить своих детей в адекватной атмосфере. Я не могу жить среди этого быдла", — говорит Леся.

Летом женщину, по словам соседей, уже забирали в психиатрическую больницу. Но уже вскоре выписали под личную расписку. Жильцы в отчаянии не раз ходили к участковому, а тот лишь разводил руками.

"Я понимаю, что она неадекватна. Но я не могу прийти и ее выгнать. Чтобы я имел это право, то я бы давным-давно это все сделал", — говорит участковый.

Юристы советуют жителям таки заставить правоохранителей через суд добиться принудительного обследования и лечения женщины.

"В случае если есть агрессия, которая угрожает имуществу граждан, которая угрожает здоровью граждан — это является основанием для принятия судом решения в отношении принудительного психиатрического лечения", — рассказал юрист Ростислав Кравец.

Жители и сами понимают, что медлить нельзя. Ведь каждая следующая безумная выходка соседки превосходит все предыдущие.

Инцидент в Донецкой области

В Донецкой области задержали мужчину, который облил горючим и поджег двух своих соседок.

Через несколько часов после ссоры нетрезвый сосед пришел в дом потерпевшей и облил ее и ее 61-летнюю родственницу несколькими литрами топлива, бросил спичку и ушел. Женщины самостоятельно потушили пожар и вызвали на помощь медиков. Пострадавшие получили ожоги различной степени, 44-летняя женщина была госпитализирована.

Полиция всю ночь разыскивала подозреваемого. Беглец был найден в соседнем поселке, где он скрывался в одном из домов.

Фигуранту объявлено подозрение в покушении на умышленное убийство двух человек. Санкция соответствующей статьи предусматривает от 10 до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Читайте также