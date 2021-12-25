На Донбассе уже сутки "тишина": надолго ли и в чем причина (видео)

На Донбассе – сегодня тишина. Но почему украинские бойцы не связывают это с очередным новогодним перемирием – расскажет военный корреспондент "Сегодня" Алексей Кашпоровский. Сегодня он посетил позиции наших защитников в заснеженном Зайцево.

Что говорят о тишине на фронте армейцы, и долго ли она продержится – читайте далее в материале "Сегодня".

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Обильно пыльные окопы и деревья – зима на Донбассе всегда строже, чем в других регионах Украины. Даже днем температура здесь нередко держится ниже десяти градусов. Воевать при таких условиях – очень тяжело.

"Чувства, скажем, не очень комфортные. Потому что их не видно, и видимость почти нулевая, нужно прислушиваться, а не только смотреть", – говорит военнослужащий ВСУ Максим.

Впрочем, туман имел преимущество – вместе с ним обстрелы почти прекратились. Лишь ночью боевики время от времени били из пулеметов. Боясь, что армейцы могут неожиданно уйти в атаку. А сейчас – молчат даже ночью. Впрочем, изменения в поведении противника военные связывают не с погодой.

"До этого было – и минометы по нам работали, и СПГ работало, и стрельба. А в основном по нам работали снайперы", – рассказал военнослужащий ВСУ Андрей.

Напоминание о снайперах здесь почти повсюду. И это – не просто так. В подразделении, которое стояло на этих позициях раньше, от их пуль погибли два бойца.

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Армейцы не исключают, что нынешняя тишина связана со стягиванием Россией войск к украинской границе. Но их это не пугает.

Однако здесь надеются, что нынешняя тишина будет держаться долго. И новогодние праздники, и Рождество пройдут без традиционных для этих мест салютов – из пулеметов и гранатометов.

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