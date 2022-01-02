Нагружают здания и портят архитектуру: в Киеве объявили борьбу "царь-балконам" (видео)

Они портят архитектуру, нагружают здания и раздражают соседей. "Царь-балконы". Неравнодушные киевляне хотят заставить их владельцев демонтировать конструкции, особенно в домах – архитектурных памятниках. Возможно ли такое? Как работает "разбалконизация" — узнавала корреспондентка "Сегодня" Татьяна Гаврилюк.

Балконы повсюду

Кованые, из пластика, кирпичные. В Украине пристроек долго искать не приходится. Заходишь во двор — и вуаля. На всякую безвкусицу. Они друг над другом нависают, выпирают. И с каждым годом из больше. В одном доме в столице балкон пристроили на первом этаже. И сосед со второго решил, что ничем не хуже — достроил над ним еще комнаты две. А вот уже в том же доме не балкон — отдельный вход пристроили. Екатерина живет по соседству. На достройку сетует.

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"Ну оно три года стоит. Там никто не живет. Мне с той стороны такая сырость в квартире", — жалуется жилица дома Екатерина.

Женщина и сама площадь увеличивала. Балкон — на все квартирные окна.

"Шум с дороги, а грязь... Я тюль каждые 3 месяца стирала. Он был черный. Как я вот загородилась — слава богу. Но вы видите, он у меня узенький вообще. Если у них у всех такие широкие, у нас скромный", — рассказывает Екатерина.

Не только в Киеве

И таких "скромников" едва ли не вся страна. Что на окраинах, что в самых центрах городов. То вместо балкона дом вырос в Луцке, то в Харькове до 60 "квадратов" достроили 1200 — целый магазин. Обрастают и исторические здания.

"К сожалению, людей в основном не волнует вид города, вид фасадов домов. Люди живут в своих каких-то скорлупах", — говорит инженер-проектировщик Дмитрий Макогон.

Препятствие для спасателей

Но такие сооружения на фасадах — это и дополнительная нагрузка на дом, и прегражден путь спасения.

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"Если будет пожар, лестницы могут быть задымлены, а с балкона вас сможет снять пожарная лестница. Но когда он застеклен, обшит еще какой-то вагонкой, еще там какие-то пластиковые окна. Мы понимаем, что это все прекрасно горит. Пожалуй, даже лучше, чем то, что там внутри", — рассказывает Дмитрий Макогон.

Объявлена борьба!

Борьбу такому невежеству объявили неравнодушные киевляне. Взялись за "разбалконизацию" на дореволюционных зданиях. Один "царь-балкон" ушел в небытие. С собственником договорились: берут на себя финансы и организацию. Однако не все сразу поняли замысел.

"Одной девушке я звонила, пока она мне не сказала: отстаньте от нас, мы не хотим стеклить балкон. Я поняла, что просто даже нет никакого понимания, что может быть иначе. Что может кто-то не стеклить, а наоборот, расстеклить этот балкон", — говорит основатель проекта "Мистетика" Оксана Варакина.

Но останавливаться не собираются. В следующем году присмотрели уже четыре балкона. Но ведь можно не ждать и самому за реконструкцию взяться.

Балконы — не лучшее

В Запорожье обвалился балкон с 4-го этажа, на котором в это время был 36-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте. По факту происшествия начали расследование.

с 4-го этажа, на котором в это время был 36-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте. По факту происшествия начали расследование. В Киеве демонтировали разрушенную крышу балкона , который обвалился в Дарницком районе столицы. Оказалось, что хозяин квартиры развел на балконе целый огород – выращивал клубнику.

, который обвалился в Дарницком районе столицы. Оказалось, что хозяин квартиры развел на балконе целый огород – выращивал клубнику. В Киеве в здании бывшей поликлиники Союза писателей Украины, которая расположена на Рейтарской, обвалились верхние балконы. Стоит отметить, что здание разрушается давно и нуждается в ремонте.

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