Никакого бензина: на Волыни мужчина сделал из Волги автомобиль на дровах (видео)

На 100 километров — мешок дров. И никакого бензина. Уже три года почти бесплатно на автомобиле ездит умелец с Волыни. Старую "Волгу" он переделал в экологический хворостомобиль. Мужчина стал настоящей звездой социальных сетей. А корреспонденты уверены: машина на дровах — это вызов Илону Маску и его экологической "Тесле". Действительно ли это так — с гениальным конструктором встретился корреспондент "Сегодня" Владимир Миколайчук.

Автомобиль на дровах

Старый автомобиль легко едет 60 километров в час, а из багажника торчит странное устройство. Олег самостоятельно переделал машину из бензина на дрова. Устройство в гараже мастерил сам. Принцип работы подсмотрел в интернете

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На трассе может развить скорость около 100 км в час. Запас хода на одной заправке дровами — 50 км. Если нужно ехать по делам дальше — в салон берет несколько мешков сухой древесины.

Экономия на топливе

Сбережение бензина безумное, говорит умелец. Автомобилем пользуется каждый день, бак вообще выбросил.

"За три года, которые езжу чисто на дровах, не пользуюсь бензином вообще. Сжег бы до двух тонн", — рассказывает мастер Олег Семенюк.

Получается не менее 50 тысяч гривен. Это несмотря на то, что на изготовление устройства потратил всего-навсего сто долларов. И уже соседи присматриваются, не заказать ли у Олега такой же агрегат на авто.

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Что говорят люди?

"Заезжаю на заправку — тысяча-полторы гривен, это большие деньги. А ему большая польза из этого транспорта" — говорит житель села Осовцы Виктор Ищик.

"Эта установка удивила за счет своей экономии. Тем, что человек что-то думает, развивается", — отметил житель села Осовцы Сергей Мирчик.

Новое устройство

Умелец уже проектирует второе устройство на дровах. Его усовершенствует, сделает значительно меньшим. Для этого уже приобрел другое авто, которое готовит к переоборудованию.

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