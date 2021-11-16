Под Львовом в больнице избили пожилых пациентов: в каком состоянии пострадавшие (видео)

Бил пациентов и крушил все, что видел. 30-летний посетитель устроил погром в больнице города Комарно Львовской области. Пострадали около десятка человек. Все – пожилые. Не пожалел даже своей матери, которую, собственно, и пришел навестить.

Почему у мужчины случился такой приступ агрессии – выясняли корреспонденты "Сегодня".

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На полу – разбросанные вазоны, а на разбитых дверях и окнах – кровь. В считанные минуты агрессивный посетитель разгромил терапевтическое отделение Комарновской больницы.

На ночь дверь в это отделение закрывается. Мужчина ворвался рано утром, выбил стекло, забежал в отделение и начал крушить все, что видел.

Пациентка Ольга рассказывает: в палату мужчина забежал с обломком табурета. И сразу бросился к ней и ее соседке. Вовсю бил женщин по голове.

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"По голове бил доской. Сейчас я уже смеюсь, потому что мне это перешло, а тогда так было страшно, что это вообще. Пришел в палату с такой доской, как сиденье от табуретки. Она сверху мягкая, а снизу такая деревянная. Он не тем мягким избивал, а тем деревом", – рассказала пациентка Ольга Грева.

"По голове доской ударил, а я закрылась и из руки кровь. Думала, что голова разбита, но она была цела. Я закрылась", – призналась пациентка Наталья Есикова.

Избил дебошир почти десяток пациентов. Все пожилого возраста. 30-летний мужчина избил даже свою мать, к которой, собственно, наведался. В ее палату бросился прежде всего. Мария рассказала "Сегодня" – сын Назар имеет психические отклонения.

"Я не знаю, чего он так меня избивал, бабушку, то у него такие приступы шизофрении", – рассказала мама дебошира Мария Барабаш.

О том, что Назар болен, знают медработники. Он часто навещал маму, но агрессии ни к кому не проявлял.

"Он лежал в психбольнице в Николаеве. Но в настоящее время там закрыто. Он должен быть под постоянным наблюдением, но раз отделения закрыты, и такие больные ходят", – сообщила старшая медсестра Комарновской больницы Оксана Кликоцкая.

После погрома скорая вместе с полицией доставила дебошира во Львовскую психиатрическую больницу. А в Комарновской решили заменить входную пластиковую дверь на более крепкую и поставить на ней решетки.

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