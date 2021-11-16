Пришлось применять оружие: в Одессе поймали грабителей, которые обчистили чужую машину

Сногсшибательная погоня в Одессе! Безжалостно таранили на своем пути запаркованные машины — преступники, которые хотели убежать от копов. Сначала обчистили машину горожанина. А когда тот бросился догонять — убежали во дворы. Останавливали их пулями. Что это за банда? Кто жертва? Корреспондентка "Сегодня" Диана Федотова узнавала.

Испорченное свидание

У Тимура с девушкой в тот вечер было романтическое свидание. По дороге в магазин решили поменять сто долларов. Обменник в спальном районе Одессы. Уже сели в свое авто, и только за 500 метров поняли: у них пробито колесо.

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"Спустило переднее левое колесо, и я для себя сказал сразу: это автомобильная подстава", — говорит пострадавший Тимур Ополинский.

Схема воров

Воры действуют по привычной схеме. Выбирают жертву, прокалывают колесо. Вы его меняете, теряете бдительность, а они быстро крадут сумку с сиденья.

Как все произошло

Тимур говорит, понял, что за ним следят. Ведь сначала за ним ехала подозрительная машина. Потом, вспомнил, что какие-то мужчины следили за ним: крутились у остановки неподалеку. До СТО Тимур не доехал, потому что колесо спустило и пришлось менять его самостоятельно. Девушка должна была подстраховать — поручил ей стоять у автомобиля и следить, чтобы никто не приблизился. Однако, она отвлеклась.

"Она подошла ко мне предупредив, что я у дороги, меня может сбить машина. Я так понимаю, они ждали этого момента. Подошел парень и сказал, что у вас только что вытащили сумку", — рассказал Тимур Ополинский.

Что украли и как поймали преступников

В салоне было несколько тысяч гривен, и самое ценное для владельца – документы. Тимур бросился за грабителями, но было поздно. Те уже летели дворами, таранили припаркованные авто. В одном — сидели полицейские. Такого воры не ожидали. Бросили машину и побежали. На предупреждения копов не реагировали, поэтому полицейские начали стрелять из пневматического оружия.

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Резиновые пули остановили трех воров. Полицейские выяснили, что и ранее этих мужчин привлекали к ответственности за аналогичные преступления. Поэтому теперь им грозит шесть лет за решеткой.

"Полицейские задержали трех выходцев из Закавказья. Один из правонарушителей получил телесные повреждения в виде ранения ноги. Ему была оказана первая медицинская помощь", — рассказал начальник отдела Одесского районного управления полиции Александр Мильчук.

Не первое ограбление у Тимура

Тимур жалуется, что попал на крючок уже второй раз, но избежать потери — не удалось. Рассказал, что впервые его обокрали, когда еще был владельцем Жигулей.

Хитрые грабители в Черниговской области

В Черниговской области двое мужчин пытались совершить разбой, маскируясь под полицейских. Преступников задержали.

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Полицейские получили информацию о подготовке разбойного нападения на 74-летнего жителя Носовки. Нападавшими оказались двое жителей Одесской области. Мужчинам — 38 и 49 лет. Они надели одежду, которая визуально похожа на полицейскую форму, но без шевронов.

Мужчины ворвались в дом пенсионера, но там их и задержала полиция. Правоохранители открыли производство по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, совершенный организованной группой). Они могут попасть в тюрьму на 15 лет с конфискацией имущества.

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