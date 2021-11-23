Пятеро погибших и десятки раненых: в США поймали виновника ДТП во время рождественского парада — подробности (видео)

Внедорожник влетел в рождественскую ходу и подавил людей. Пятеро погибших и почти полсотни раненых. На трагедию обернулось празднование в американском Висконсине. Машина протаранила школьный оркестр, возглавлявший парад. Среди жертв есть дети. Что это — трагическая случайность или теракт? Собственный корреспондент "Сегодня" в США Дарья Сметанко знает имя виновника этой трагедии.

Водитель сбивал всех на своем пути

Это был ежегодный рождественский парад в небольшом городке в штате Висконсин. Посмотреть на него пришли сотни горожан. Впереди шла танцевальная группа детей. Внезапно в колонну людей врезается авто. Машина неслась на скорости. Водитель останавливаться даже не думал.

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"Все произошло неожиданно. Я слышал сильный удар, когда автомобиль наехал на людей на параде. Мы услышали плач и крики", — рассказал очевидец Ангелито Тенорио.

Помощь пострадавшим

Остановить авто попытался полицейский. Он несколько раз выстрелил в сторону машины, но не попал. Началась паника. Джаден была на параде с семьей. Американка бросилась оказывать первую помощь пострадавшим, среди которых были дети.

"Мы увидели маленького мальчика, который лежал на дороге. Он задыхался. Я чувствовала в него пульс на шее, глаза были едва открыты, а лицо... все, что я помню, это его милое невинное лицо было фиолетовым. Тогда я поняла, что он уже был не с нами", — говорит очевидица Джаден Сингсайм.

Пострадавшие и погибшие

От наезда машины пять человек погибли, еще 40 пострадали.

"Пожарные и другие службы доставили в общей сложности 11 взрослых и 12 несовершеннолетних пациентов в шесть районных больниц", — рассказал глава полиции города Вокешо Даниэль Томсон.

Водителя задержали

Схватить водителя правоохранителям удалось в 30 километрах от места трагедии. По данным СМИ, за рулем был местный рэп-певец Даррел Брукс. Ему 39 лет. Против него возбуждены несколько уголовных дел — нанесение тяжких травм, незаконное хранение огнестрельного оружия и домашнее насилие. А еще якобы за два дня до наезда на людей он вышел из тюрьмы под залог в тысячу долларов.

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Американские СМИ со ссылкой на правоохранителей сообщают, что водитель автомобиля вероятно убегал с места другого преступления и не планировал атаки на Рождественский парад. Поэтому пока этот инцидент терактом в полиции не считают.

ДТП в Киеве

В Киеве маршрутка влетела в отбойник. В момент столкновения внутри было несколько пассажиров.

От удара у автомобиля оторвало колесо и вылетели окна. Водитель маршрутки пояснил, что вывернул руль вправо, чтобы избежать столкновения, когда со встречной полосы якобы выехал автомобиль.

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Пассажиры не пострадали и отказались от помощи медиков.

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