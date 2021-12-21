РАКНЕПРИГОВОР. Что делать, чтобы вовремя выявить онкологию (видео)

Более миллиона больных раком в Украине. Каждый год на этот недуг слабеет сто сорок тысяч человек и цифра растет. Статистика не радует, но! Если вовремя выявить онкоболезнь, процент излечимости в некоторых случаях достигает девяноста семи процентов. Что надо сделать, чтобы не подвергать опасности себя и близких?

Лидер среди онкологии

Рак молочной железы — лидер среди онкологических заболеваний у женщин. Кстати, этот недуг может возникнуть и у мужчин. Своевременная диагностика — залог успешного лечения. И это не просто слова. Более тысячи работников Киевского института рака это подтверждают.

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"В нашей стране около миллиона онкобольных людей. Мы говорим, глядя людям в глаза, что онкология — она лечится. Эффективность лечения по определенным заболеваниям — лимфомы — до 97 процентов", — говорит и. о. директора Национального института рака Андрей Шипко.

В институте рака лечат по американским и европейским протоколам. Ежегодно консультируют около двухсот тысяч пациентов.

"Оперативных лечений у нас происходит около десяти тысяч в год. Нагрузка очень большая", — рассказал Андрей Шипко.

#РАКНЕПРИГОВОР

Что такое раковые клетки, буквально на пальцах специалисты института рака объясняют украинцам в эфире проекта #РАКНЕПРИГОВОР от Фонда Рината Ахметова.

"Это те же клетки, которые рождаются в организме, просто они не созревают. Представьте, что не созревает гроздья вишен — они все зеленые. Их не поесть нельзя, никак применить", — отметил Андрей Шипко.

Увы, и в семьях врачей есть случаи заболевания раком. Андрей Шипко потерял маму, в которой была онкоболезнь. Говорит, не всегда рак вызывает боль.

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"Бывает, что проходит бессимптомно. Вот у моей мамы не было боли вообще до конца. Это в зависимости от того еще, куда процесс располагается", — говорит врач.

Трансляция длилась час. За это время зрители узнали о современных методах исцеления, о том, что в Украине возможно пересадку костного мозга, а также о вакцине от рака, которую делают индивидуально для каждого пациента во время лечения. Таким образом информирования людей может лишить их страха перед онкозаболеваниями.

"Я благодарен Фонду Рината Ахметова за то, что актуальную тему ставите по здоровью населения перед той патологией, которая многих ставит в тупик. Рак не приговор — это тот девиз, которому мы служим и то, что мы сегодня смогли донести зрителям, оно в любом случае легло на благодатную почву", — говорит Андрей Шипко.

В рамках проекта #РАКНЕПРИГОВОР помощь получили около четырехсот тысяч украинцев, которым была диагностирована тяжелая болезнь.

Этапы ранней диагностики рака

ВОЗ сообщает, что от 30% до 50% случаев рака можно предотвратить, если ежегодно проходить профилактические обследования. На начальных стадиях заболевания значительно лучше поддаются лечению.

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Существует 3 этапа ранней диагностики:

Шаг 1 : осознание проблемы и квалифицированная медицинская помощь;

: осознание проблемы и квалифицированная медицинская помощь; Шаг 2 : клиническое обследование, определение диагноза и стадии заболевания

: клиническое обследование, определение диагноза и стадии заболевания Шаг 3: доступ к эффективному лечению, включающему обезболивание.

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