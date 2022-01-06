С шариками и красной лентой: как открывали туалет за 4 млн гривен в лицее под Ровно (видео)

Школьный туалет по цене квартиры в центре Киева. Это не шутка, а реальность. В Ровенской области торжественно открыли туалет за 4 млн гривен. Безусловно, в этой истории есть и плюсы — дети в конце концов не будут бегать в туалет на улицу. Открывали туалет не менее помпезно — с шариками и красной лентой. Как чувствуешь себя в самом дорогом сельском туалете в истории — узнавал корреспондент "Сегодня" Владимир Миколайчук.
Торжественное открытие
Красная лента и праздничные шары. И это на открытии школьного туалета. Фотографии из ровенского села Тышица наделали шума в соцсетях. Пользователи высмеяли "помпезную" церемонию. А вот крестьяне такой реакции удивились.
Ранее школьный туалет находился на улице. Детям приходилось бегать в него во время перерыва, который длится 5-15 минут. Родители годами ждали удобного туалета. Поэтому и открытие сделали торжественным.
"Это для нас действительно праздник. Мы ждали и хотели этого. Кто этого не понимает, то для них это не праздник", — говорит мама трех учеников Ольга Ильюк.
На комментаторов в соцсетях — обижены. Для них это — незаурядное событие.
"Почему сделали хайп из красной ленты и перерезания, когда в селе ничего не строится? У нас процветающее село", — отметила жительница Тышицы Мария Давидюк.
Стоимость туалета
А еще обострила скандал стоимость объекта. На строительство этого туалета потратили более 4 миллионов гривен. Эта сумма значительна даже для столицы, говорит риелтор.
"Если мы берем Киев, можно купить или достаточно хорошую с ремонтом двухкомнатную квартиру где-то ближе к центру города, или это может быть три хорошие однокомнатные квартиры в спальных районах. Это может быть и дом небольшой где-то в черте города или вблизи города", — говорит эксперт по недвижимости Юлия Курганова.
В заведении объясняют: стоимость объекта значительная, ведь уборную строили с нуля — это более 250 квадратных метров.
Туалет довольно большой. Имеет 9 комнат, к каждой — подведена вода, есть и душевые кабинки. И это оправдано, говорят в школе, потому что здесь — 411 учеников.
Педагоги радуются
А больше всего педагоги радуются, что пристройка соединена с учебными помещениями. И теперь дети не будут бегать сотни метров на улицу в непогоду.
"Для нас это был своего рода праздник, потому что это здоровье наших детей. Обидно, что обижают деревенских детей, но мы стараемся стоять выше этого. Мы понимаем всю пользу от этого", — говорит директор школы Светлана Бойчук.
Кто организовал праздник?
За "помпезность" никого из педагогов не отругали. Потому что организовать праздник взялось руководство общины.
"Перестарались? Сложно сказать. Я понимаю, что для территориальной общины это, наверное, какое-то событие. В этой Березновской ОТГ — это последнее учебное заведение, которое было без внутренней уборной", — говорит заместитель начальника департамента образования и науки Ровенской ОГА Марина Пашковская.
Хотя правительство постановило, чтобы все школы имели внутренние уборные, но в Ровенской области минимум в 60 заведениях дети бегают в уличный туалет. И когда там обустроят все как нужно — неизвестно. Все зависит от теробщин, которые содержат сельские учебные заведения.
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