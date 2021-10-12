Ситуация обостряется. Российские наемники стягивают технику, готовятся к атаке

Боевики стягивают технику вдоль линии фронта. Очевидно, готовятся к атаке, говорят наши военные. В частности, в районе Авдеевки и Торецка украинская разведка заметила перемещение минометов и артиллерийских установок противника. Все узнавал военный корреспондент "Сегодня" Александр Махов.

Боевики стали активнее использовать аэроразведку и меньше открывают огонь. Бойцы не исключают, что противник готовит огневой удар.

Реклама

Украинские защитники разглядывают врага, который неподалеку, через специальное устройство.

"Видно достаточно хорошо. Очень удобная вещь, в том числе можно измерять дистанцию к цели. Здесь есть шкала, согласно которой мы считаем дистанцию к цели. Можно из укрытия наблюдать то, что происходит на фронте", — говорит военный Сергей.

Без этого прибора мужчина не выдвигается из окопа.

"У них определенная тактика. Они открывают огонь из пулемета или автомата, чтобы мы выглянули, увидели, где происходит работа противника, и затем присоединяется к пулемету их снайпер. Причем не один, а двое, а то и трое", — рассказывает Сергей.

Во время стрелковых боев разведывательные группы оккупантов пытаются подойти ближе к армейцам.

Реклама

"Зачем это делают? Чтобы понять, кто здесь стоит, какое вооружение, насколько люди подготовлены", — говорит один из украинских защитников.

А вот украинская разведка зафиксировала, что артиллерийские установки враг держит неподалеку от передовой.

"Можно абсолютно четко сказать, что были случаи у нас и у соседей, когда стреляли с очень близкого расстояния. Это точно не зона отвода. Две-три секунды между выходом и приходом — это выстрел прямой наводкой", — отмечают военные.

Но бойцы готовы дать отпор в случае наступательной операции врага.

Боевики продолжают стрелять

За прошедшие сутки боевики продолжали нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранен украинский военный. Воину была оказана неотложная домедицинская помощь, после — его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное.

Реклама

Позиции украинских воинов обстреливали вблизи Южного — трижды, используя крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем, а также Крымского — из стрелкового оружия. Украинские защитники открывали ответный огонь, чтобы противник прекратил обстрелы.

Читайте также