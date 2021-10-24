Скоро врачам придется выбирать, кого спасать. Что происходит в COVID-больнице Львова (видео)

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Среди тяжелых пациентов с коронавирусом в Украине только 5% привитых. Это в основном больные с серьезными патологиями. Все остальные – невакцинированные.

Съемочная группа "Сегодня" дежурила сутки в ковидной больнице Львова и узнала, как там обстоят дела.

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Львовская областная инфекционная больница

Здесь только пациенты с ковидом. Во двор медучреждения въезжает спасительная цистерна с кислородом. Мест в палатах уже не хватает, но скорые каждый час везут новых тяжелых больных.

"Ситуация очень сложная и плохая. Идет стремительный рост заболеваемости. Отделение переполнено. Нам пришлось поставить кровати в учебных комнатах, в коридорах, да и это еще не предел", – сказала заведующая 4-м отделением больницы Тамила Алексанян.

Сейчас медиков удивляет пневмония на третий день после первых симптомов и беспокоит колоссальная вирусная нагрузка на организм. Раньше такого не было. Однако врачи считают, что и это еще не все и ожидают, что будет еще тяжелее.

"Сейчас в отделении 66 человек, из них двое вакцинированы. Они имеют тяжелую сопутствующую патологию, и поэтому они пришли в больницу", – добавила врач.

Что происходит в реанимации

В реанимации сейчас ни одного вакцинированного. И, к сожалению, большие потери. Умирает – половина. Медики объясняют: летальных случаев у нас было бы еще больше, если бы не современное оборудование.

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Областная больница получила аппараты ИВЛ, в частности от известного благотворителя еще в начале пандемии. Один из таких спас жизнь Натальи.

"Фактически сразу она была подключена к аппарату ИВЛ, который предоставил Фонд Рината Ахметова. И она на том аппарате находилась восемь дней", – рассказал завотделением интенсивной терапии Владимир Красильников.

Помощь от Фонда Рината Ахметова получили более полусотни больниц Украины. А это более 1000 единиц оборудования, в том числе и более 200 аппаратов ИВЛ.

Частная благотворительная инициатива – крупнейшая за все годы независимости. Как и вклад в медицину на национальном уровне.

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"Когда страна столкнулась с пандемией COVID-19, Ринат Ахметов первым пришел на помощь. Он выделил более 450 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом в рамках проекта "Борьба с COVID-19" в Украине", – сказала главный директор программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

Медики отмечают, что в пиковые моменты аппараты ИВЛ, которые предоставил Фонд, работают не только в реанимации. Медики спасают пациентов там, где устанавливают дополнительные койко-места.

Когда ждать пика заболеваемости?

На ноябрь прогнозируют пик заболеваемости. Ковид не отпустит до весны. Врачи говорят: работают на пределе, все чаще без выходных. Уменьшить нагрузку нельзя.