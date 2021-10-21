"Скуплюсь за вас в магазине": в Украине вакцинированные от COVID-19 предлагают свои услуги неиммунизированным

Вакцинированы от COVID-19 украинцы предлагают свои услуги тем, у кого прививки нет. В частности, вместо них сходить на закупки, сколько за это берут и есть ли спрос на такую услугу — выясняла корреспондентка "Сегодня" Анна Безуглая.

Реклама

Сеть пестрит объявлениями, где вакцинированные от COVID-19 украинцы предлагают свои услуги. Предложение актуально для регионов, попавших в красную зону, то есть там, где посетить продовольственный магазин или торгово-развлекательный центр без паспорта вакцинации не удастся. Те, у кого они есть, предлагают сделать закупки вместо неиммунизированных. Тариф на такую услугу стартует от 80 гривен.

Для многих это лишь подработка, а не основная работа. Поэтому время с заказчиком согласовывают заранее. Как и список покупок. Кто–то устанавливает лимиты — например, чтобы вес покупок не превышал десяти килограммов. Если же тяжелее — придется доплатить. А кто на машине — закупит сколько нужно. Работает большинство по принципу "Сначала деньги — потом товар". Однако и на такие условия клиенты есть.

"У меня даже есть постоянные клиенты, которые каждый раз звонят. Я уже знаю, что им покупать, в каких магазинах. Они боятся, что их будут штрафовать, сами не выходят", — рассказывает мужчина, который предлагает свои услуги невакцинированным.

Есть и авторы объявлений, которые на невакцинированных согражданах не зарабатывают. Готовы закупиться за них бесплатно. Однако, что даже в условиях карантина есть лихие предприниматели – и не удивительно, говорит маркетолог Юрий Копишинський.

Реклама

"Это не новинка этого локдауна. Как только есть какой–то спрос и понимание, что на этом можно подзаработать — всегда есть дельцы. И это связано не с локдауном, это связано с предпринимательской жилкой у населения", — рассказал маркетолог Юрий Копишинський.

И в самом деле, это уже не в первый раз, когда даже от локдауна выгоды находили. Так, например, в Испании еще в начале пандемии владельцы собак предлагали сдать своих животных в аренду. Ведь во время строгого карантина прогулка с домашним любимцем была легальным способом выйти на улицу.

Усиление карантина в Украине

С 21 октября в Украине начали действовать новые карантинные ограничения. Больше всего они коснутся пассажирских перевозок между областями. Все межобластные перевозки разрешены при наличии COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста.

С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из следующих документов:

Реклама

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;

международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами дводозной,

отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

Читайте также