Смерть беременной в Одессе: родственники обвиняют врачей — подробности (видео)

В Одесской области умерла беременная. Она заболела коронавирусом и при первых симптомах обратилась к медикам. Родственники говорят: больной назначили "парацетамол" и рекомендовали сидеть дома. Как развивались события, почему не спасли и кого обвиняет муж умершей? Корреспондентка "Сегодня" Дарья Сидоровская выяснила.

Рекомендации врачей

Счастливая семья гуляет по побережью. 5-летний Даник копается в песке — он уже знает, что вскоре у него появится сестренка. Отец обнимает и нежно целует маму. Это одно из последних видео с улыбающейся Анной. На следующий день у родителей обнаружат ковид. Мужчина вакцинирован. Женщина — нет. У Анны температура 37,9, гинеколог рекомендовала употреблять воду и сбивать жар лекарствами.

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"Она говорила: ничего не делай, пей парацетамол. Ежедневно жене становилось все хуже и хуже", — рассказывает муж умершей Александр Седунов.

Десять суток Анна плакала от жара, таблетки не помогали. Госпитализировали 29-летнюю жительницу Южного после осмотра у семейного врача.

Женщина вынуждена была самостоятельно пойти к семейному врачу

"Аня самостоятельно пришла в поликлинику к семейному врачу. Семейный врач отправил на рентген. Мало того, она ее слушала и сказала, что у тебя, кажется, воспаление легких", — говорит родственница Анны Светлана Седунова.

До местной больницы Анна добралась пешком. Уже было поражено 50 процентов легких. Но состояние ухудшалось, говорят родные. Ее перевели в областной роддом. Каждый час Анне становилось хуже. В сообщениях мужу она обещает быть сильной и в конце концов прощается и просит прощения. Родные утверждают: в местной больнице ей не уделяли внимания и отказывались переводить в специализированный госпиталь.

"Она говорила: я задыхаюсь, а они говорили: терпи или не выдумывай", — рассказала свекровь Анны Светлана Седунова.

"Нам давали реанимационный автомобиль. Мы могли отвезти ее в киевскую клинику, куда угодно, но они говорили: все хорошо. Они продержали ее, заработав деньги, я понимаю, они зарабатывали бюджетные деньги, которые выделяет государство", — отметил свекор умершей Артем Седунов.

Врачи отрицают вину

В медучреждении своей вины не признают. Говорят, Анна была в удовлетворительном состоянии. Обвинения называют клеветой других медиков.

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"Когда мы направили больную в областную больницу, заведующий отделением или начмед, специалист, который увидел больную, назначил виноватого. Может, он предвидел, что могут быть проблемы и назначил виноватого и в первый день сказал родственникам о том, что вам проблемы сделали в южненской больнице, хотя она у нас находилась трое суток. Лечение проводилось согласно протоколу", — рассказал главный врач южненской городской больницы Роман Лиманский.

Трое суток за жизнь беременной боролись в областной реанимации. Официальная причина смерти — COVID-19. Здесь вины коллег не видят. Говорят, болезнь развивалась стремительно и поразила все органы. Утром произошел выкидыш, под вечер Анна умерла.

"Ее перевели к нам, потому что состояние ее было тяжелым и она нуждалась в дополнительных методах лечения, таких как инвазивная искусственная вентиляция легких и в дальнейшем та инвазивная вентиляция, которая тоже проводилась. Там было поражение двух легких, поскольку клинически очень тяжелая. Учитывая состояние и состояние матки, в котором она находилась, то жизнеспособным ребенок не был бы, потому что поражение было очень тяжелым", — отметил заведующий отделением интенсивной терапии Одесской областной больницы Владимир Лигалов.

Действия правоохранителей

Трагедию расследует полиция. Есть ли халатность в действиях врачей обоих медучреждений и гинеколога — должны определить правоохранители.

Одесская область на пороге красной зоны

Одесская область снова может вернуться в красную зону из-за роста количества инфицированных коронавирусом. Сейчас в регионе следят за динамикой распространения COVID-19.

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Как отметил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, в Украине уже пятую неделю подряд падает количество заражений на COVID-19. В то же время в Одесской области до сих пор не сворачивают дополнительные кровати, а помощь пациентам оказывают в 28 лечебных учреждениях.

Директор департамента здравоохранения Одесской обладминистрации Наталья Одарий-Захарьева отметила, что в области реанимационные кровати заполнены на 100%.

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