Со следующего года в Украине будут таблетки от COVID-19 — врач (видео)

Таблетки от ковида. Украинцы будут иметь к ним доступ уже в следующем году — уверяют медики. А обретение коллективного иммунитета ускорит штамм "Омикрон", который так всех перепугал! Как именно?

Разработка препаратов

Сразу несколько фармацевтических компаний в мире сейчас испытывают первые лекарства против ковида. Доступ к ним будет иметь уже в следующем году, уверяет президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока. Объясняет действие новых таблеток.

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"Одни препараты не позволят коронавирусу проникнуть в организм человека, другие препараты и их механизм в том, что они нарушают репликацию вируса и они не будут позволять передавать генетическую информацию в клетки человека", — рассказал президент ОО "Украинский медицинский клуб", заслуженный работник здравоохранения Украины Иван Сорока.

"Спроси у доктора"

Детали врач рассказывает во время трансляции "Спроси у доктора". Такие эфиры с ведущими медиками и учеными каждое воскресенье организует Фонд Рината Ахметова. Его основатель направил на борьбу с коронавирусом пол миллиарда гривен.

"Трансляции ведутся в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине", который стал частью масштабной и системной программы "Ринат Ахметов — спасение жизней", — отметил представитель Фонда Рината Ахметова Владимир Капустин.

Обретение коллективного иммунитета

Новый штамм "Омикрон", предполагает специалист, ускорит появление коллективного иммунитета.

"Приведет к тому, что этот коллективный иммунитет появится быстрее. Потому что "Омикрон" более заразен, но менее патогенен. То есть люди заражаются очень быстро, но осложнений у них практически пока нет. И если он станет таким, что вытеснит все другие вирусы, для человечества это даже лучше", — отметил президент ОО "Украинский медицинский клуб", заслуженный работник здравоохранения Украины Иван Сорока.

Вакцинация

А вот поствакцинальный иммунитет, считает эксперт, нужно изучать системно, и не один год. Чтобы на будущее обезопасить от вероятных последствий после прививок.

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"Вакцинация должна быть сознательной. И людей перед вакцинацией, особенно пожилого возраста, надо обследовать. Посмотреть, чтобы не было никаких проблем с сердечно-сосудистой системой, рисков тромбозов. Пусть в меня сейчас полетят стрелы антивакцинаторов, но в большинстве случаев вакцинация спасает жизни и помогает справиться с этой болезнью гораздо легче", — говорит Иван Сорока.

Когда лучше вакцинироваться?

По мнению врача, ковид почти приобрел статус сезонной болезни. Поэтому вакцинироваться лучше летом.

"Мы видим, что все же уменьшается количество болезней в летний период, и видим обострение во время осенне-зимнего периода", — отметил Иван Сорока.

Миром распространяется новый COVID-штамм "Омикрон"

Накануне было обнародовано исследование нового штамма коронавируса "Омикрон" . Из 43 известных случаев заражение штаммом "Омикрон" в США обнаружено преимущественно у привитых лиц. Симптомы в основном нетяжелые.

. Из 43 известных случаев заражение штаммом "Омикрон" в США обнаружено преимущественно у привитых лиц. Симптомы в основном нетяжелые. Ученые уже нашли защиту от "Омикрона" , но в Украине она пока недоступна. Самые первые исследования показали, что вакцинация двумя дозами не защитит от нового опасного штамма.

, но в Украине она пока недоступна. Самые первые исследования показали, что вакцинация двумя дозами не защитит от нового опасного штамма. Читайте также в нашем материале, насколько "Омикрон" опаснее "Дельты" и поражает ли он привитых.

и поражает ли он привитых. В мире зафиксирована первая смерть от нового штамма.

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