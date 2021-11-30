Спроси у доктора. Отступит ли COVID-пандемия перед Новым годом

Отступит ли пандемия перед Новым годом, очень ли агрессивными будут следующие штаммы – об этом рассказал ведущий инфекционист Юрий Жигарев, присоединившись к онлайн-проекту Спроси у доктора. Эфир длился час.

Подробнее об этом – читайте далее в материале "Сегодня".

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"Не повод для паники"

Очередной африканский штамм, новая мутация индийской Дельты – об изменениях коронавируса сообщают регулярно. Но это не повод для паники, говорит инфекционист Юрий Жигарев.

"Если не будет какого-либо вмешательства человеческого фактора, то каждая новая мутация вируса будет даже менее агрессивной. То есть "Дельта" – это, скорее всего, исключение", – говорит кандидат медицинских наук Юрий Жигарев.

Все потому, что вирус ищет возможность ужиться с людьми. И убивать нас ему – бессмысленно.

"Если придет такой суперстрашный вирус и всех нас убьет – ну и что он будет делать дальше?" – сказал доктор.

А своих конкурентов – например, возбудитель гриппа, коронавирус – не щадит.

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"Потому что мы же для них среда обитания. Пока у нас ковид такой циркуляции обширной, у нас такого гриппа сильного и не будет. Может быть. Будем надеяться… Нам еще только гриппа не хватало", – отметил Жигарев.

Пандемию удастся одолеть. Вопрос в том – когда, разъясняет врач. Обычно вирусы отступают, когда большинство населения имеет стойкий иммунитет.

"Чтобы человек был защищен, это не значит, что его нужно только вакцинировать. Если он переболел, если он инфицирован, если у него антитела – он защищен", – подчеркнул врач.

Эта волна пандемии уже идет на спад. В последние недели общее количество больных уменьшилось на десятки тысяч.

"Ситуация будет более-менее стабильной. Я очень хочу на это надеяться, что мы все эти новогодние праздники отпразднуем в более спокойной обстановке", – добавил доктор.

А чтобы не заболеть на новогодние праздники, Юрий Жигарев советует меньше быть в торговых центрах и других людных и закрытых помещениях. Значительно лучше – прогулка на свежем воздухе.

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"На открытом воздухе мы знаем, что вероятность инфицироваться довольно меньше , чем в каком-то закрытом помещении", – отметил Жигарев.

На вопросы онлайн-зрителей ведущий инфекционист отвечает, приобщившись к проекту Фонда Рината Ахметова "Спроси у доктора".

"Нужно объяснять людям, нужно давать им свежую и адекватную информацию, это очень сейчас важно. Может прийти эксперт и поделиться своим экспертным мнением, так что я поддерживаю всеми силами", – сказал Жигарев.

На диджитал-площадках Фонда уже размещено более пятидесяти эфиров с ведущими медиками страны. Контент проекта просмотрели более двадцати миллионов раз.

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