Сталкер по-настоящему. Скрытые камеры показали, как живут мутанты в Чернобыле (видео)

То, что увидели - превзошло ожидания / Фото: Коллаж: Сегодня

Тайны чернобыльского леса. Гигантские растения и уродливые животные. Живут мутанты, о которых ходят легенды в зоне отчуждения? Чтобы найти ответы на эти вопросы журналист "Сегодня" Мирослав Откович в течение нескольких дней находился в Чернобыльской зоне. Благодаря специально установленным камерам увидел то, что действительно впечатляет. Смотрите наш эксклюзив.

Вопросы, всегда беспокоили всех: действительно ли в Чернобыльской зоне много мутантов. Как радиация влияет на живые организмы? И Есть ли шанс у мутантов выжить в дикой природе?

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Чтобы подтвердить или опровергнуть слухи о мутантах в Чернобыльской зоне, мы проведем собственное расследование. На деревьях устанавливаем фотоловушки. Помогает нам зоолог Денис Вишневский, заведующий научным отделом. Этот прибор можно поставить. Летом он может стоять даже два месяца или даже три...за это время она фиксирует все теплые объекты, которые проходят возле камеры.

Камера надежно закреплены. Мы выбрали отдаленное место на перекрестке троп диких животных. Все, что нам остается – ждать. Действительно радиация способна изменять ДНК? И как естественный отбор в дикой природе реагирует на отклонения от нормы? Ответ на эти вопросы мы и ищем в зоне отчуждения. Там, где произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа.

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Зоолог Денис Вишневский уже более 20 лет изучает феномен дикой природы. Ученый признает: даже сравнительно небольшое, но точечное воздействие ионизирующего облучения способно вывести из строя целый организм.

Именно сбой в работе генов на уровне ДНК и вызывает мутации. Можно скептически относиться к теме мутантов в Чернобыльской зоне, впрочем игнорировать некоторые факты невозможно.

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Это череп косули и мы видим вместо двух рог ... еще что-то новое. Еще один рог – третий. И еще один растущий вниз в другую сторону. Надеюсь там что-то есть.

Что увидели

То, что мы увидели – превзошло ожидания. Исследование зафиксировало сразу несколько краснокнижных животных. Эксклюзивных журавлей, которые прогуливаются по лесу, орлана белохвостого, который охотится на черепаху.

Ночью к фотоловушкам подошла рысь. Также в зоне отчуждения живут целые табуны лошадей Пржевальского. Впрочем зоологов интересует особенно ценный экземпляр – бурый медведь. Об этом животном в Чернобыльской зоне ходят легенды.

Так вот они – доказательство! Бурый медведь таки случается в Зоне отчуждения. В объектив телекамеры попал крупный самец – для зоологов это настоящая сенсация.

Да, а что же с мутантами? Они в ловушку не попали. И это не значит, что их не существует. Есть мутанты с которыми работают биологи, а есть мутанты которые есть в нашем воображении, в общественной культуре.

Зона отчуждения скрывает много тайн. Реальные животные-мутанты мало напоминают порожденных человеческим воображением грозных монстров. В основном – это слабые особи, которые умирают на ранних стадиях жизни. Тогда как в дикой природе выживают сильные, с генетически правильным ДНК.

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