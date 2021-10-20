Ударил по голове и добил на земле: под Киевом пьяный мужчина убил военного

Под Киевом пьяный молодой человек набросился на прохожего с кулаками. Тот ударился головой об асфальт, но от многочисленных ударов в себя уже не пришел. Кто нападавший и задержали ли его — знает корреспондент "Сегодня" Алексей Продайвода.

Нагрудная камера полицейского снимает, как патрульные и медики пытаются спасти мужчину, что без пульса и дыхания лежит на земле. Впрочем, ни непрямой массаж сердца, ни дефибриллятор не помогли.

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Все это происходило рядом с магазинами и остановкой маршруток. В таком людном месте молодой человек вдруг напал на незнакомого ему мужчину и забил его до смерти. Погибшим оказался Сергей Гуменюк — бывший участник войны на востоке. Ему было 44. У него осталась жена и двое уже взрослых сыновей. Семья проживает в Хмельницкой области.

"Очень обидно, что на День казачества забили. Он этот день ждал всегда, он был такой патриот, очень сильный духом, он был опора. И он мог его забить на такой день. Просто так шел себе и просто ударил. Как с этим можно смириться? Я не знаю", — говорит жена погибшего Светлана Гуменюк.

Под Киевом мужчина работал на стройке, пока его не встретил 24-летний Дмитрий Пилипенко, который в тот вечер был в нетрезвом состоянии и ко всем приставал.

С этим мужчиной у него произошел конфликт. Он нанес ему удар ногой в голову, в результате чего он упал на землю, и после этого нанес ему несколько ударов по туловищу. После этого мужчина потерял сознание и больше в сознание не приходил, к сожалению", — рассказал начальник главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

Молодой человек приехал из Кропивницкого. Работал в кофейне и занимался боевыми искусствами. В одном из районов города снимал жилье. Соседи о трагедии слышали и крайне удивлены, мол, Дмитрий не похож на разбойника.

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"По нему не скажешь, что он может пойти и к кому-то сам пристать. Может алкоголь, конечно, сыграл свою роль. Я его не разу не видел пьяным. Он все время был трезв", — говорит сосед нападающего.

Сейчас парня взяли под стражу без права внесения залога. После содеянного молодой человек пытался быстро скрыться с места преступления. Но беглеца сразу задержали неравнодушные свидетели. Ему еще крупно повезло, что именно в этот момент приехала полиция.

По словам правоохранителей, мужчину хотели избить другие люди. Однако патрульные этому помешали.

От объяснений задержанный отказался. Только отметил, что полез в драку, потому что был в нетрезвом состоянии. Теперь ему светит от 7 до 10 лет лишения свободы. К слову, он уже имеет криминальное прошлое — из-за грабежа.

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Не первый случай

В Торчине Луцкого района Волынской области компания нетрезвых мужчин набросилась на ветерана АТО. Происшествие случилось возле общественной остановки. Мужчина ждал маршрутку и разговаривал по телефону. В этот момент компания неизвестных людей подошла к нему и начала "приставать". Все нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина попросил компанию уйти от него, но в ответ на него набросились, и в результате этого он получил телесные повреждения.

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