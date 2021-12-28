Угроза вторжения России: готов ли Киев к нападению (видео)

Киев создает штаб территориальной обороны. Набор резервистов продолжается уже сейчас, на январь запланировано проведение командно-штабных учений. Сегодня городской голова провел совещание по безопасности с представителями бригады теробороны столицы, прокуратуры и СБУ. Мэр напомнил, что в Киеве более 500 объектов критической инфраструктуры, защита которых требует особого внимания. То кто и как будет защищать Киев в случае вооруженной агрессии России узнавал корреспондент "Сегодня" Мирослав Откович.

Киев под защитой

Кто защитит Киев, как и чем? Этот вопрос мы задали людям, которые уже сейчас готовы к выполнению боевых задач.

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"Мне кажется, сюда никто не зайдет. Если худший вариант, то здесь из-за каждого рога будут стрелять в них", — говорит командир батальона территориальной обороны Соломенского района Киева Вадим Озирный.

Александр — ветеран сил специальных операций. Службу оставил, но присяги не нарушил. Тактику боя отрабатывает ежедневно. Мужчина убежден, что партизанское сопротивление должно быть хорошо подготовлено и организовано.

"Командир принимает решения, которые его группа должна сделать. Сектор его боя. Поставить точки на карте, куда он имеет право заходить, а куда нет", — рассказывает военных инструктор Александр.

И действительно, в условиях партизанского боя гражданские объекты столицы могут стать неприступными фортификациями.

К примеру: на спортивном стадионе силы обороны Киева могут разместить военную технику, транспортные развязки станут опорными пунктами и блокпостами. А каждый дом в городе будет прибежищем для снайперов.

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Уже сейчас в каждом районе столицы действуют батальоны территориальной обороны. Все они объединены в одну бригаду. Государство обеспечивает добровольцам амуницию и проводит обучение. Как только будет приказ — каждый получит оружие.

"Они получат оружие, получат экипировку, и пройдут боевое слаживание. То есть будут готовы на 100%", — отметил заместитель военного комиссара Киевского городского комиссариата по морально психологическому обеспечению Александр Побережнюк.

Поражение в случае нападения

На форме у бойцов территориальной обороны древний герб Киева. Город давно размечен на квадраты. У каждого своя зона ответственности. Говорят, с оккупантом разговор будет короткий.

"Я ему не советую даже подходить к Киеву. Ему тут глина будет. Это самая трудная работа брать города. Особенно в современном мире. Это очень трудно", — отметил младший сержант резерва территориальной обороны Киева Денис Семирог-Орлик.

Именно наземная операция, в случае вторжения в Украину, может стать для России роковым этапом войны. Хорошо вооруженные, обученные и мотивированные солдаты совместно с партизанами раз и навсегда способны похоронить имперские амбиции Кремля в отношении Украины.

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Флаг Украины еще будет развеваться в Донецке и Крыму

Рядом с карабином Александр хранит сине-желтый флаг. Говорит, защита Киева в приоритете, но этот флаг когда-то обязательно будет висеть в ныне оккупированных Донецке и Крыму.

"Мы сильны, и для того, чтобы у нас была единая победа, мы должны объединяться", — подчеркнул военных инструктор Александр.

Угроза вторжения РФ в Украину

Недавно в американских СМИ появились спутниковые снимки , как Россия стягивает к границе Украины артиллерию. На них зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском.

, как Россия стягивает к границе Украины артиллерию. На них зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском. А Bloomberg сообщил, что Россия подтянула к Украине танки и ПВО . В то же время отмечается пока ограниченное количество российских солдат на границе, но Россия может быстро увеличить их количество, перебросив крупные формирования на поездах и самолетах.

. В то же время отмечается пока ограниченное количество российских солдат на границе, но Россия может быстро увеличить их количество, перебросив крупные формирования на поездах и самолетах. По данным немецкого еженедельника Die Welt, в ЕС НАТО привело в повышенную боевую готовность силы быстрого реагирования, общая численность которых составляет 40 тысяч военнослужащих.

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