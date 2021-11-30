Угрозы убить или порно-шантаж. Что делать, если вас терроризируют коллекторы

Теперь коллекторам запрещено терроризировать родственников и знакомых должников. Не имеют права они и звонить в любое время с анонимных номеров и угрожать.

Корреспондентка "Сегодня" Дарья Трунова узнавала, что грозит вышеупомянутым компаниям за нарушения и куда обращаться, чтобы таких коллекторов наказали.

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Жертва коллекторов

Героиня сюжета Валентина жалуется на коллекторов, которые не дают покоя ей и ее дочери, требуя с последней вернуть долг на сумму 17 тысяч гривен. В телефонном списке заблокированных номеров насчитывается более 300 шт. Валентина крайне обеспокоена, так как денег не занимала, да и сама компания факт задолженности доказать не может. Однако угрожать семье насилием целый год им это не мешает.

За что и на сколько коллекторов будут штрафовать

Под запретом звонки родственникам и знакомым должника, если они отказываются сотрудничать. Нельзя будет приходить на работу и домой к тем, кто виноват деньги, и звонить за рабочее время. На любое из этих нарушений должник может жаловаться сразу до Нацбанку .

"Максимально штраф 102 тыс. грн. На четвертый – это уже либо исключение из реестра, либо приостановка всех лицензий, что это коллектор", – сообщает начальник управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ. Ольга Лобайчук .

Какие существуют коллекторские компании

Как отметил глава Ассоциации коллекторского бизнеса в Украине Сергей Никифоров , на рынке существуют три вида коллекторских компаний: "серые", "белые" и "черные". По его словам, "белые" работают в рамках закона, а к угрозам, телефонным звонкам и другим неправомерным методам прибегают недобросовестные компании.

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Белые коллекторские компании, которые входят в Ассоциацию коллекторского бизнеса Украины, поддерживают регуляцию. Мы хотим, чтобы серые и черные были убраны с рынка или стали белыми, – говорит Никифоров.

Именно такие компании, в которых тяжело найти владельца, привлечь к ответственности будет очень сложно.

НБУ призывает обращаться к ним и к полиции. Чем больше жалоб, тем больше шансов отстранить от работы неблагополучных коллекторов.

Новые правила работы коллекторов

С 14 октября изменились правила работы коллекторов. Теперь они должны быть зарегистрированы в Нацбанке. Обращаться по вопросам взыскания долга к заемщику может только кредитор или коллекторская компания, включенная в специальный реестр НБУ.

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Согласно новым правилам, до 14 октября коллектор должен был зарегистрироваться в реестре коллекторских компаний Нацбанка Украины. Те, кто по каким-то причинам этого не сделали, оказались вне закона.

К слову, в Украине уже появились коллекторские компании, имеющие официальный статус .

Ранее журналисты "Сегодня" писали, как банк через 69 грн "натравил" на украинца коллекторов .