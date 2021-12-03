Украинцы пользуются услугами детективов для исследования родословной: как ищут информацию и сколько это стоит

Влиятельные политики, звезды шоу-бизнеса и успешные предприниматели жаждут знать, кем были их предки. Готовы за это бешеные деньги платить и ожидать годами. В Украине тренд на родовые деревья. Заказывают их у специалистов и сами ковыряются в архивных кипах. Неудивительно. Генеалогия может дать ответ на то, почему, к примеру, в семье постоянно случаются несчастные случаи или развод. Сколько это стоит и кто из влиятельных украинцев уже заказывал исследования своей родословной — узнавал корреспондент "Сегодня" Алексей Керман.

Вся информация в архивах

За толстыми стенами, где хранятся архивы, — тысячи дел, метрических книг и справок. В десятках комнат, шкафов и подземных хранилищах есть старинные документы, которые кажутся неактуальными для большинства. Но на самом деле у них неоценимая информация обо всех ваших предках. Об этом мало кто знает, но обычно об архивах вспоминают, когда планируют выехать за границу или получить выплаты из других стран.

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"В свое время выезжали евреи, соответственно они обращались за какой-то информацией, немцы выплачивали остарбайтерам компенсацию, те обращались. Большое количество было с получением карты поляка", — рассказал директор государственного архива Винницкой области Юрий Легун.

Исследование родословной

Но есть настоящие охотники за родословными. Они часами сидят в архивах и называют себя историческими детективами. К такому обратилась киевлянка Светлана. Ей стало интересно — кем были ее прапрабабушки и прапрадедушки.

"С моей родословной по маминой линии, почти все ветви доходят до дворянских дел. Я этого конечно, не ожидала, я не искала конкретно каких-то дворян или каких-то известных предков своих", — говорит киевлянка Светлана Коцюбняк.

Ее детектив — Виктор. Он просматривает сотни архивных документов. Достает с полок толстые метрические книги с пожелтевшими от времени страницами. В древних церковных записях отмечали день крещения и были ли в браке рождены дети.

"И потом пробуем сложить их в одну картину. Смотрим, имеет ли этот факт отношение к нашему клиенту, или не имеет. Или это посторонний человек вообще, или это дальний родственник", — рассказал специалист по исследованию генеалогии Виктор Долецкий.

Каждую найденную безделушку — вносит в компьютерную базу. На компьютере показывает начальную родословную.

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"127 человек. Фактически на старте. В среднем одна семья — это 3 тысячи человек. Как-то исследовал родословную клиента и наткнулся на жуткие факты", — признается специалист по исследованию генеалогии Виктор Долецкий.

"Мужчины гибнут до 40 лет. Из поколения в поколение и иногда это называют родовыми проклятиями. Генеалогия может его проследить и понять, где оно началось, что глубже его нет, а вот он начался на этом человеке", — говорит Виктор Долецкий.

Такие сценарии могут возникать снова и снова — говорит Виктор. Но прервать его можно. Для этого стоит обратиться к психологу.

Мужчины умирают рано

"Почему мужчины рано умирают? Они не умеют проявлять эмоции. Им не позволено чувствовать. Им говорят, не реви, не жалуйся, ты же мужик. Он эти эмоции глотают. Это все формируется в эмоциональную память и поэтому для мужчины совершенно логично жить недолго. Логично, конечно в кавычках", — рассказала психолог Татьяна Никифорова.

Прихоти клиентов к детективам

Не повторять ошибок своих предков, найти родственников за границей, убедиться в своем благородном происхождении — у клиентов разные просьбы к историческим детективам. В зависимости от сложности задания стоимость исследования может достигать десятков тысяч долларов. Среди заказчиков Виктора есть и известные политики и бизнесмены, фамилий которых он не называет. Таковы условия контракта. Над родословной Светланы, к примеру, он работал три года и дошел до 14-го поколения. За работу клиентка заплатила более 3 тысяч долларов. Но о деньгах не сожалеет, драгоценный свиток женщина передаст своим потомкам.

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