В Харьковской области мать довела собственную дочь до госпитализации

Пустой холодильник, холодная и грязная хата — в таком доме содержала мать свою 8-летнюю дочь. Правоохранители забрали ребенка в больницу. С матерью сейчас разбираются. Как она довела до такого состояния жилище и можно ли ей вернуть ребенка? Пожаловалась на нерадивую мать — ее собственная. Корреспондентка "Сегодня" Ирина Антонюк знает все детали этой шокирующей истории.

Хата захламлена — вещи разбросаны на полу, холодильник пуст и единственное, что греет – это самодельная плита посреди комнаты. В таких условиях жила восьмилетняя Виолетта, пока ее в больницу не забрали правоохранители.

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Полицейских вызвала бабушка девочки. Из-за трудностей. Они все проживали под одной крышей и денег не хватало.

Соседи рассказали, девочка — третьеклассница, опрятная, развитая. Мама ее очень любит. Но страдает ребенок от разборок родной бабушки и матери. Обе, говорят люди, часто выпивают.

"Бабушка неадекватна, я считаю. И мне маму очень жаль. Она давит на эту Инну. Если мать не пьет, то не пьют и дети. А если мать пьет, то понятно, что начинают", — говорит соседка Валентина Колокольникова.

Соседи убеждены — бабушка хочет стать опекуном девочки. В свое время она добилась опекунства над старшим внуком. Но в 12 лет мальчик пошел купаться и утонул. На самом ли деле затеяла весь этот конфликт — бабушка объяснить не захотела.

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Больше рассказала мать девочки. Инна уверяет: много работает, поэтому и не может соблюдать чистоту в доме. Не отрицает, что выпивает, но дочкой опекает и отдавать ее никому не хочет.

"Может где-то я и выпила. Не без этого, я не буду спорить. Все у меня оплачено, у меня ребенок ходит на кружок. На 3 кружки, это все оплачивается", — рассказывает мать девочки Инна.

Во время общения Инна постоянно плачет и жалуется на мать.

"Она наоборот делает, чтобы у меня ее забрали, а я не хочу этого. У меня проблема — она. Я продать дом готова, поделить дом пополам, купить себе дом и ей, расстаться просто. Потому что она не даст мне жить", — жалуется мать девочки.

Восьмилетняя Виолетта сейчас в больнице. С ребенком все в порядке — заверила мать. Пока не может навещать дочь, но звонит несколько раз в день. Говорит, соцслужбы дали ей 10 дней, чтобы привести в порядок свою жизнь. Тогда, возможно, вернут Виолетту.

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В Днепре пьяная мать перевернула коляску с ребенком

В Днепре полицейские задержали нетрезвую мать с ребенком. Женщина еле стояла на ногах, падала и даже переворачивала коляску с малышом.

В полицию поступило сообщение от охранника гаражного кооператива, что он заметил нетрезвую женщину с ребенком. На его глазах она несколько раз падала и переворачивала детскую коляску с малышом внутри. В итоге ребенок упал на землю.

На место прибыли правоохранители. Они увидели женщину в состоянии сильного алкогольного опьянения и без верхней одежды. На ребенке видимых повреждений не обнаружили. Что-то сказать днепрянка не смогла. Медики прибыли на место и забрали младенца в больницу. Пьяную женщину отправили на осмотр к врачу с подозрением на перелом ноги.

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