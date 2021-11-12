В Киеве на крыше трансформатора построили кафе: что говорят в полиции (видео)

Выпить кофе на крыше трансформаторной будки. В Киеве бригада начала строительство над электроподстанцией. Мол, накрывающая ее беседка – приватизирована.

А чего же имуществу стоять без дела – если можно там обустроить бизнес? И несмотря на то, что под ногами – смертельное напряжение! Удалось ли ловкачам осуществить задуманное – узнали корреспонденты "Сегодня".

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Кафе в беседке

Когда во дворе своего дома Людмила увидела бригаду рабочих, сначала удивилась. А когда поняла, за что именно взялись молодые люди – не поверила своим глазам. Полным ходом строительство шло на крыше трансформаторной постройки.

Впоследствии и другие возмущенные жители подошли. Им молодые люди объяснили: у беседки, расположенной на электроподстанции, есть владелец. И он решил распорядиться ею по-своему.

Выпить кофе на крыше трансформатора – это тот еще экстрим

Люди, называющие себя новыми владельцами этой территории, начали возводить в беседке кафе. Не смутило их даже то, что здесь под ногами напряжение – 10 тысяч Вольт.

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Как так получилось, что беседка на электроподстанции попала в частные руки? Вот договор, который жильцам предоставил якобы владелец.

Там речь идет о том, что приобрели участок у женщины, которая инвестировала в строительство трансформаторной крыши 2001 года. Но бдительные жители сразу заметили в документе ошибку: там написали Героев Сталинграда 43в и 43г, но в 2001 году почтового адреса 43в и 43г не было.

Жители обратились в полицию

Жители написали заявление в полицию. Теперь там выясняют, настоящие ли документы. Остановлено и строительство. Ведь даже если беседка над трансформатором действительно приватизирована – чтобы сооружать там что угодно, нужен ряд разрешений. Их город не выдавал, а о кафе нечего и думать.

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С самим мужчиной, который называет себя владельцем беседки, нам связаться не удалось. Сейчас на ней – замок. А внутри – куча плитки, которую разобрали с крыши трансформатора рабочие, но обратно не положили.

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