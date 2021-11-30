В Киеве неизвестные взорвали банкомат и украли деньги: в столице введена спецоперация (видео)

Мощный взрыв вспугнул спальный район столицы. Взорвали банкомат в многоэтажке. Разрушено отделение банка, обломки фасада разлетелись на десятки метров. Кто взорвал и сколько денег украли, разбирался корреспондент "Сегодня" Владислав Паливода.

Детали инцидента

Мощный взрыв в спальном районе прогремел около пяти часов утра. Взорвали отделение банка, которое расположено на первом этаже жилого дома. Осколки стекла и груда металла – это все, что осталось после взрыва в столичном банке. Банкомат взорвали двое мужчин. Обломки разлетелись на десятки метров. Остатки банкомата – даже на противоположной стороне дороги. Поврежден банк и внутри.

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Что говорят местные жители?

Местные напуганы. В них из-за взрыва едва окна не повылетали.

"Слышно было, потому что мы все перепугались, все повскакивали, не могли понять, что случилось. Ощущение такое, будто газ взорвался", – говорит жительница дома, в котором взорвали банкомат.

Такое здесь впервые, говорят жители, и жалуются, что район в последнее время стал очень неспокойным.

Деньги украли

По данным правоохранителей, нападавшие – двое мужчин. Они взорвали банкомат и ограбили его: украли кассеты с деньгами. По предварительной информации, там было более миллиона гривен. Хотя до сих пор следователи и сотрудники банка выясняют точную сумму ущерба.

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Что говорят в полиции?

"По предварительной информации установлено, что в результате происшествия никто не пострадал. Двое злоумышленников взорвали банкомат, украли оттуда кассету с деньгами и скрылись. В настоящее время усилия правоохранителей направлены на установление личностей злоумышленников и их задержание. В столице введена специальная полицейская операция", – рассказала вр. и. о. заместителя начальника отдела коммуникации ГУНП в Киеве Кристина Мандибура.

В полиции уже начали уголовное производство. За содеянное мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Их разыскивают.

Взрыв в Харькове

В Харькове на проспекте Науки, 22, взорвалось авто. На месте инцидента работали пожарные.

Очевидцы сообщают, что слышали сильный взрыв, а затем увидели горящую машину. В Сети начали распространяться фото и видео инцидента.

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На момент прибытия пожарных огнем был охвачен салон автомобиля на площади около 2 кв. м. Огонь удалось ликвидировать. Причина возникновения пожара – короткое замыкание электропроводки.

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