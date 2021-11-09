В Мелитополе в мусорном баке нашли мертвого младенца: подробности жуткой истории

Мертвый младенец, завернутый в полотенце, — в мусорном баке. Жуткая находка в Мелитополе. Мальчик прожил всего 8 часов, говорят медики. Теперь копы разыскивают ту, кто его родила и выбросила как мусор. Что же повлекло смерть малыша — в жуткой истории разбирался корреспондент "Сегодня" Олег Притыкин.

Бездыханное тело младенца двое бездомных нашли утром — прямо в мусорном баке жилого квартала в центре Мелитополя. Мальчик прожил всего восемь часов. Его тело завернули в полотенце и положили в полиэтиленовый пакет.

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Оправившись от шока, мужчина и женщина обратились к прохожим. Те сразу вызвали полицию. Местные смущены. Им сложно было представить, что такое может произойти в их дворе.

В бак, где нашли младенца, сносят мусор жители по крайней мере трех девятиэтажек. Среди них подозреваемых пока нет. Вероятнее всего, кто-то принес или привез младенца из другого района, считают здешние жители.

Судмедэксперты осмотрели тело мальчика. Никаких признаков насильственной смерти. Что повлекло гибель — пока неизвестно. Полиция разыскивает горе-мать. Привлекли даже собак.

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"Усилия всех оперативных подразделений сейчас направлены на установление личности матери, которая родила указаного ребенка", — отметил заместитель начальника Мелитопольского районного отдела полиции Александр Мищенко.

Но на месте преступления служебная собака след не взяла. Поэтому полицейские проверяют роддомы и больницы, где могла быть зарегистрированной роженица. Дело рассматривают как умышленное убийство. Не исключают, что это мог быть несчастный случай.

Младенец в пакете

В поселке Толстое Тернопольской области на улице возле мусорника обнаружили брошенного младенца в пакете. От рождения до момента, когда его нашли, прошло примерно 3 часа. Живого ребенка госпитализировали с пневмонией.

В полиции открыли уголовное производство. Сейчас правоохранители разыскивают родителей младенца.

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