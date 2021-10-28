В Одессе из-за нехватки кислорода больных коронавирусом перевозят из одной больницы в другую

В Одессе ковидных пациентов экстренно перевозят из одной больницы в другую. А все из-за того, что закончился кислород, без которого тяжелые больные могут умереть. Какая ситуация в Одессе сейчас — знает корреспондентка "Сегодня " Диана Федотова.

Куча медиков быстро транспортирует пациента. Он под маской, едва дышит. Целая очередь скорых. Так в областном центре социально-значимых болезней на Михайловского экстренно эвакуировали 48 человек. В больнице закончился кислород.

Реклама

Доставили быстро — в кислородных масках, чтобы довезти пациентов живыми. Напряженные и нервозные врачи работают из последних сил.

"Мы об этом говорим уже несколько дней. Кислород нам доставляют, но в очень малых количествах. Он быстро заканчивается, потому что расход кислорода увеличивается, пациенты крайне тяжелые, и требуется большой объем", — рассказала заведующая реанимационным отделением Одесского областного центра социально значимых болезней Екатерина Лотощенко.

Больных перевозили вплоть до 4 утра. Привлекли скорые и чуть ли не весь медперсонал больницы. Доставили кислородзависимых в ковидную больницу на Ядова, ведь здесь есть мощный криоцилиндр на 14 тонн кислорода. Чтобы обеспечить его непрерывную работу привезли даже генератор. Однако, этого кислорода хватит лишь до начала ноября. Как выяснилось, в Департаменте здравоохранения уже 19 октября знали, что его не будут поставлять. Но ситуацию называли контролируемой. Замглавы области рассказал, что кислорода не стало из-за большого наплыва больных, мол, заводы не успевают его поставлять.

"Одесская генерация кислорода является 18 тонн, однако во время ковидной волны потребность была где-то 22-23 тонны. Она выросла до 25-26 тонн", — говорит заместитель председателя Одесской областной госадминистрации Борис Волошенков.

Ситуация с кислородом для ковидных критическая во всей Одесской области. В город Раздельная экстренно доставили дополнительные баллоны, а в Арцизе сломалось оборудование. О том, что беда с кислородом, говорят и волонтеры. Даже у них заканчиваются концентраторы, которые приобрели за счет неравнодушных.

Реклама

"Утром уже лист ожиданий снова, скорой отдали 10 штук, чтобы когда нет мест, могли сразу не теряя времени подключать пациентов к кислороду. Звонки идут каждую минуту, но кислородные концентраторы закончились", — рассказала волонтер Екатерина Ножевникова.

В администрации заверили, что поставки наладят. Зато областные и городские чиновники говорят, что вдоволь и ковидных коек. Однако, не все, как оказалось, могут туда попасть. Даже с сатурацией 60.

"Это третья скорая. Вчера вызвали и утром, и ночью, но только сегодняшняя скорая согласилась найти хоть какую-то больницу. Нигде мест нет. Вызывайте, вызывайте и далее скорую, может кто-нибудь найдет место", — говорит дочь больной на коронавирус Олеся Балуева.

В Одесской области едва ли не самая плохая ситуация с больными ковидом. Ежедневно фиксируют в среднем полторы тысячи новых больных, десятки — умирают. Часть из них просто не дождавшись медицинской помощи.

Локдауна не будет!

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в Украине не будут вводить локдаун, поскольку наша экономика набирает обороты, а локдаун негативно влияет на ее развитие. Кроме того, он отметил, что хотелось бы иметь 4% роста ВВП, но энергетический кризис и четвертая волна пандемии влияют на экономику.

Реклама

Читайте также