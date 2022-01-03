В селе в Хмельницкой области проживают только два человека: как живут и почему не хотят переезжать (видео)

Туда не ездят автобусы, там нет магазинов, аптек и школ, а на улицах не встретить людей. Все это о селах, которые исчезают с карты Украины. С каждым годом таких все больше. Но уезжают оттуда не все. Корреспондент "Сегодня" Алексей Керман нашел село Вишневое в Хмельницкой области, в котором живет всего две жительницы: мать с дочкой. Они уже привыкли жить без выгод цивилизации и при этом переселяться не собираются. Как выживают? И ради чего?

Село Вишневое

Остановка в Вишневом скорее элемент декора. Автобусы не становятся, хотя рядом два больших села. Но живут в них несколько человек. Здесь даже указателей населенных пунктов нет, как и дороги к ним. О том, что в Вишневом остались две женщины, нам рассказали в близлежащих селах. Но добраться до единственных жительниц — непросто. Дорога завалена ветками.

Реклама

За несколько километров видим: здесь действительно живут люди. На заборе висят вещи после стирки, в подворье куры и индюки. К нам выходит хозяйка дома.

Марии — 81 год, дочке — 52. Она сейчас хлопочет по хозяйству и не хочет, чтобы ее снимали на камеру. Обе женщины покидать Вишневое отказались. Говорят, для нормальной жизни имеют все.

"Арендатор дает нам пашню, измельчим да и печем себе. Печь есть, мы никуда не идем за хлебом", — рассказывает жительница Вишневого Мария Дидух.

Крупу и макароны привозит вторая дочь Марии, она живет в райцентре. Большего им не надо, потому что имеют собственные овощи, мясо и молоко.

Реклама

Когда-то зажиточное Вишневое — теперь самые руины. Последние соседи Марии уехали отсюда 15 лет назад из-за нехватки рабочих мест. От домов остались одни глиняные стены. Отправляемся в другое село, напротив Вишневого.

Село Александровка

Александровка – село, которое исчезает с карты Украины. Десятилетиями дома стоят пустошей, а дороги превратились в кустарники. Встретить людей на улице — не реально. Здесь нет газа, магазинов и школы. Даже костел закрыт.

Когда-то здесь проживали поляки. Дома до сих пор ухожены, двор заасфальтирован. Но людей — нет. Кажется, в Александровку кто-то таки приезжает летом. На некоторых огородах остались кабаки и качаны от кукурузы. Возрождать Вишневое и Александровку никто не хочет. Марии с дочерью есть куда ехать. Старшие дети живут в Киеве. Но покидать деревню женщины не хотят.

Реклама

Исчезновение сел в Украине

С 1991 года в Украине исчезло более 500 сел. Еще почти пять тысяч сейчас находятся на грани вымирания.

Наихудшая ситуация в Сумской, Черниговской и Харьковской областях: здесь маленькие села, где проживает менее 50 человек, составляют треть от всех сел.

Читайте также