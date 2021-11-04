В Тернопольской области обнаружили брошенного младенца в пакете: подробности неожиданной находки

На руинах старого завода в поселке Толстое Тернопольской области нашли младенца. Малыша в целлофановой сумке бросили на груде камней. Мальчик был завернут в одеяло. То, что его нашли еще живым — просто чудо. Кто спас младенца и как чувствует себя найденыш — узнавала корреспондентка "Сегодня" Таисия Брощак.

Новорожденного мальчика в магазин принесла 14-летняя Галина. Она шла мимо заброшеного маслозавода, когда вдруг услышала детский крик. Приблизившись, увидела целлофановую сумку, а в ней малыша. Сначала девочка подумала, что внутри котенок или щенок.

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"Я думала, что там животное, собачка или что-то такое. Как я достала, то ужаснулась, что там ребенок", — рассказала Галина.

Девочка сразу понесла ребенка в магазин, что в нескольких метрах. Там уже немедленно вызвали скорую. Медики запеленали ребенка и повезли его в ближайшую больницу.

В Залещиках медики осмотрели мальчика и экстренно доставили в Тернополь.

"Он родился второго числа, в пределах между 9-10 утра. Состояние ребенка стабильное, переохлаждение он перенес не критическое", — говорит заведующая отделения интенсивной терапии новорожденных Сумской областной детской больницы Людмила Луговая.

Медики говорят: мальчика вовремя заметили. На улице было 3 градуса тепла. От рождения до момента, когда младенца нашла Галина, прошло два-три часа.

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"Ребенок находится в микроклимате кювез. На данный момент не кормится, потому что есть вопросы — есть пищевой дистресс. Идет дообследование, продолжается динамическое наблюдение за ребенком. Он имеет самостоятельное дыхание, стабильные гемодинамические показатели", — рассказала врач Людмила Луговая.

Полицейские разыскивают родителей малыша. Начато уголовное производство.

"Полиция обращается к родителям ребенка откликнуться, ведь ребенок жив и здоров. В этом случае по той ситуации, что мы имеем сегодня, родители могут нести уголовную ответственность за то, что оставили ребенка в опасном состоянии, который мог повлечь за собой тяжелые необратимые последствия", — отметил начальник ГУНП Украины в Тернопольской области Александр Богомол.

В Тернополе действует "Окно жизни". Там можно анонимно оставить ребенка. И малыш не будет рисковать жизнью, потому что рядом будут медики. В этом году там помогли двум младенцам. Дмитрий — так спасительница назвала мальчика — пока в больнице. Галина хочет вскоре его проведать. Готовит подарочки. Она верит, что мальчику повезет в жизни и он найдет хорошую семью.

Похожая ситуация в Житомире

В Житомире женщина обратилась в полицию из-за того, что ее 27-летняя дочь после родов потеряла ребенка. Во время проверки оказалось, что девушка и вовсе в больнице не рожала.

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Она рассказала, что еще в августе у нее внезапно во время прогулки на окраине города произошел выкидыш. Там она и оставила пакет с мертвым ребенком. Об этом она боялась рассказать сожителю и матери. Роженица до последнего имитировала беременность. В больнице она сказала семье, что ребенок умер во время родов.

Полицейские установили, что девушка даже не состояла на учете в медицинском учреждении во время беременности. Сейчас открыто уголовное производство. Полицейские проверяют информацию о месте, где девушка оставила пакет с ребенком.

Предварительная квалификация события — ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Девушке грозит ограничение или лишение свободы до пяти лет.

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