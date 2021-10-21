В тюрьму так и не села. В Ровенской области горе-мать заморозила заживо младенца

Заморозила младенца заживо, но не села в тюрьму. Суд вынес приговор женщине из Ровенской области, которая жестоко убила дочь. Родила тайком и спрятала в морозильную камеру. Никто и не узнал бы, если бы не началось кровотечение. Женщина получила два года условно. Но раскаялась — эксклюзив от корреспондента "Сегодня" Владимира Мыколайчука.

Елена работала в сельском магазине. Схватки начались на работе, но родила дома, тайком. Доченьку заморозила еще живой.

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"Тело младенца было замотано в полотенце и помещено в пакет. Нашли его в морозильной камере", — рассказал заместитель начальника следственного отделения полиции Дубровицы Вадим Пинчук.

Беременности Елены никто не замечал. Не состояла она и на учете у гинеколога, уверяют в местном медпункте.

Не признавалась и семье — 10-летнему сыну и сожителю. Когда заморозила младенца, мужу пожаловалась на боль в животе и попросила отвезти в больницу. У Лены открылось кровотечение. Медики вызвали следователей. Лишь тогда женщина призналась, как избавилась от дочери. По результатам вскрытия, ребенок умер от переохлаждения.

В такую жестокость до сих пор не верят соседи, которые до этого считали Елену добродушной и порядочной. Люди считают, что женщина такого сделать не могла.

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Судебно-психиатрическая экспертиза признала Елену вменяемой. Почему заморозила ребенка — не объяснила.

"Раскаялась в содеянном искренне раскаялась. Полностью признала свою вину в содеянном. Объяснила, что находилась в таком эмоциональном состоянии, мучительные ощущения были. До конца не может объяснить, почему так произошло", — рассказала прокурор Дубровицкого отдела прокуратуры Наталья Агатинская.

Приговор детоубийце — два года условно. Такое наказание из-за смягчающих обстоятельств — воспитывает 11-летнего сына Виталия, не имела нареканий от социальных служб.

Елена до сих пор живет в доме, где после родов спрятала живого младенца в морозильной камере. Даже после убийства общего ребенка ее не покинул сожитель.

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Из магазина ее давно уволили. Теперь Елена — на сезонных работах у местного фермера, помогает собирать на поле капусту.

До сих пор ни следователи, ни родные так и не узнали мотива, почему Елена заморозила новорожденную дочь.

Горе-мать в Житомире

В Житомире женщина обратилась в полицию из-за того, что ее 27-летняя дочь во время родов потеряла ребенка. Во время проверки оказалось, что девушка рожала не в больнице. По ее словам, в августе у нее внезапно во время прогулки на окраине города произошел выкидыш. Там она и оставила пакет с мертвым ребенком на том же месте.

Об этом она боялась рассказать сожителю и матери. Роженица до последнего имитировала беременность. В больнице она сказала семье, что ребенок умер во время родов.

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