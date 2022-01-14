Компенсация за разбитую деревом машину – как житель Николаева добился выплат от властей (видео)

Два с половиной года он выяснял, кто возместит ему ущерб за размозженный тополем автомобиль. Житель Николаева обил не один порог и выиграл суд у чиновников. Как ему это удалось – все рассказал корреспондентке "Сегодня" Анжеле Слободян.

Испорченный автомобиль

Сергей показывает отремонтированный автомобиль. Говорит: и не мечтал, что восстановит. Два с половиной года назад на его припаркованную машину упал трухлявый тополь. Сергей всего на несколько минут оставил автомобиль у подъезда. А когда вернулся — увидел ее изувеченной. Града, ветра, других погодных катаклизмов — не было.

Реклама

Чиновники вины не признали

Кто должен за это ответить? Сергей взялся выяснять. Местные чиновники вины за неубранное ветхое дерево не признали.

"Ссылались, что событие было непреодолимой силой природы, затем, что не они ответственны, будто я сам виноват в том, что я в неположенном месте припарковал автомобиль", — рассказывает житель Николаева Сергей Зажерило.

Суд по делу

Сергея отказ не остановил. Подал запросы, собрал доказательства и установил виновника через суд. Дело выиграл. Полную компенсацию в 50 тысяч гривен от администрации Центрального района города получил.

"Меня предупреждали, что сторона будет максимально затягивать процесс. Конечно, это было долго, но в конечном итоге я доволен. Я получил компенсацию за понесенный материальный ущерб и сам себе доказал, что возможно получить в нашей стране", — говорит Сергей.

Возможно, верит и Елена. Она тоже планирует судиться с городом. Осенью с двумя дочерьми — самой маленькой 5 месяцев — ехала по центру за рулем своей машины. Когда вдруг на них упало дерево. Коммунальщики сразу заявили: форс-мажор и сих пор не могут сказать, у кого на балансе дерево и кто будет отвечать.

Реклама

"Это был такой страх, который никому не передать. Страшно, с каждым могло произойти. Я считаю, что просто говорить, что это природа — мы не в диком лесу", — рассказывает пострадавшая Елена.

Судебная волокита водителя с коммунальщиками занимает много времени и сил. Но Елена готова доказать, что автомобиль пострадал из-за некомпетентности или халатности коммунальщиков. А вот Сергей дает ей несколько советов.

"Из всех ракурсов фото были сделаны, потом были показания соседей. Максимально необходимо собирать доказательства. Затем мы направляли запрос в гидрометцентр, какая была погода. Найти адвоката с опытом решения таких дел", — рассказывает мужчина.

Погода в Украине

В пятницу, 14 января, всю Украину накроют осадки. Ветер — северо-западный, 15-20 м/с.

На западе синоптики прогнозируют 1-4 градуса тепла. На востоке ожидается от +1 до +4 градусов. В северных регионах – 0-4 градуса тепла. На юге прогнозируют от +1 до +5 градусов. В Киеве ожидается мокрый снег с дождем, 1-3 градуса тепла, а в Симферополе тоже прогнозируют осадки – от +3 до +5 градусов.

Реклама

Из-за сильного ветра объявили "оранжевый" уровень опасности. Кроме того, несмотря на потепление, на дорогах будет гололедица.