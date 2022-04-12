"Зверски замученные": в Буче нашли 403 тела жителей – мэр

Анатолий Федорук о ситуации в Буче / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня
Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что в городе обнаружили 403 тела мирных жителей, которые были убиты российскими оккупационными войсками. В городе продолжают работать саперы.
Об этом он сказал во время брифинга.
"Есть 403 тела, зверски замученные, убитые. Проходят процедуры, соответственно, проводят их компетентные органы под пристальным вниманием средств массовой информации и международных экспертов, которые в рамках действующего законодательства, сотрудничают с украинскими уполномоченными органами. Сегодня в 10:00 начали открытие второй могилы массового захоронения – 56 тел, плюс четыре частные могилы", – сообщил мэр Бучи.
Он добавил, что в городе продолжают работать саперы. В частности, по лесополосам и лесам.
"Надеемся, кто пропал без вести, все же живы, но скорее всего, тела найдем между населенными пунктами. Жители видели, как их вывозили в эти места", – отметил Федорук.
Он добавил, что в настоящее время в городе соответствующие службы занимаются восстановлением инфраструктуры.
Зверства оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи военные РФ убили десятки мирных жителей, их тела хаотично разбросаны на улицах города. На многих жертвах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.
- В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым на вид лет по 14.
- Российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.