14-летний поджигатель – ранее судимый. Подробности жесткого убийства мужчины в Херсонской области

С подозреваемым в поджоге мужчины подростком уже работают следователи – "Сегодня" выяснили подробности дела

Видео: Сегодня

В Херсонской области 41-летний мужчина, которого подожгли подростки, был пьян и уснул у забора. Там на него и напал юноша, который только год назад вышел из-под стражи за кражу.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

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Подробности трагедии

Дом родственников, к которому направлялся вечером 41-летний Роман, был в нескольких метрах от места трагедии. Он не смог дойти и пьяным уснул у забора. Вскоре соседи услышали крики – люди пытались спасти Романа от огня, но бесполезно – от ожогов он умер на месте. Медики, когда приехали на место, только констатировали смерть.

Соседи хорошо отзываются о погибшем – говорят, хоть и много пил, но был хорошим человеком и никого не обижал.

Правоохранители выяснили – на человеке пылала одежда и подожгли ее намеренно. Главный подозреваемый – 14-летний школьник, его уже задержали.

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Также выяснилось, что подросток год как вернулся из реабилитационного учреждения, где отбывал наказание за кражу. Сейчас с ним работают следователи, готовят подозрение. За преступление юноше грозит 15 лет в тюрьме.

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