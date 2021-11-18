20 минут на прощание и без отпевания в церкви: как в Украине хоронят умерших от COVID-19

Министерство здравоохранения прибегло к строгим ограничениям по захоронению

Ужасы погребения. В пакетах, без традиционного прощания — так сейчас провожают в последний путь умерших от коронавируса. Из-за высокой смертности во многих городах в ритуальных службах — очереди. К примеру, в Киеве, чтобы похоронить близких, приходится иногда ждать по три дня.

Умерших все больше и больше

Девять утра. Медсестры уже привычной для них дорогой везут в морг умершую от коронавируса. Только за утро — она четвертая.

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"Почти конвейер. Если у нас рассчитано отделение где-то порядком на 10 трупов, а их доставили 25. Нагрузка большая на людей. Среди тех, которые умерли, я не видел отметки, что они перенесли двойную вакцинацию и умерли", — рассказал заведующий патологоанатомического отделения Николай Бурда.

COVID-19 считают крайне опасным вирусом. Чтобы уберечь врачей и родственников умерших от заражения, Министерство здравоохранения прибегло к строгим ограничениям по захоронению.

"Такая же практика есть и в других государствах мира. Если человек умер от особо опасной болезни, применяются максимальные меры предосторожности", — говорит главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Учитывая менталитет наших людей, если открыт гроб, они стараются поцеловать, приблизиться максимально. И хоть минимальное заражение, но возможность все-таки есть", — отметил заведующий патологоанатомического отделения Николай Бурда.

Небольшая комната в морге, в центре завернуты в черное два тела. Эти черные пакеты уже стали жутким символом захоронения умерших от коронавируса.

"Они в пакеты вот так складываются, а потом в гроб. Дезинфицировано уже внутри, но лицо обязательно показываем, чтобы человек видел, что он забирает своего родственника", — говорит Николай Бурда.

На пакетах только две надписи: пол и фамилия мертвеца.

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"Мы переправляем сначала в холодильную камеру, а потом оттуда их привозим сюда. Вкладываются они в пакет еще там", — отметил Николай Бурда.

Именно здесь положат покойников в гроб и отдадут родственникам.

Очереди в столичный крематорий

Заплаканные, с цветами, целыми семьями. С самого утра в столичном крематории уже немалая очередь и людей, и машин. Наплыв такой, что для оформления умерших от ковида здесь даже есть отдельное окошко. В крематории есть специальные комнаты для прощания, но не с умершими от коронавируса. Таких отпевают быстро, прямо на дороге, гробы даже не вытаскивают из машины.

"Визуально родственники видят, вот стоит гроб, не открывая гроб. Побудут рядом, возле автомобиля, и вот таким образом попрощаются", — рассказал ведущий инженер крематория Андрей Ященко.

А потом — на кремацию. Склон — черный от дыма. Урну с прахом родственникам отдадут через десять дней.

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Умерших — очень много

На кладбище — вдоль, почти у дороги, двое мужчин расчищают место для новых захоронений. Едва успевают хоронить.

Ближе к обеду каждые десять минут сюда приезжают новые процессии. Есть среди них и умершие от коронавируса. В церкви отпевать их не разрешают, прощаются и молятся за упокой у могилы.

В пакетах и закрытых гробах. Прощаний почти нет, распевают всего несколько минут. И на похороны можно только родственникам. Таковы страшные новые реалии погребения умерших от коронавируса.

Минздрав дополнил стандарт госпитализации COVID-больных

Министерство здравоохранения Украины дополнило стандарт госпитализации пациентов с COVID-19. Теперь, если у человека, которому более 60 лет, болезнь протекает в средней тяжести, то он подлежит стационарному лечению.

Стандарта относительно возраста пациента для госпитализации раньше не было. Пациентов со средней тяжестью течения госпитализировали только при наличии признаков пневмонии и/или дыхательной недостаточности — увеличение частоты дыхательных движений выше нормы, кровохарканье, сатурация ≤ 93%.

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