7-летнего мальчика нашли под завалами: все подробности смертельного пожара под Винницей (видео)

Сейчас семье, пострадавшей в результате пожара, собирают средства на новый дом

7-летний мальчик заживо сгорел в родительском доме. Средняя сестра на руках выносила из огня младших братика и сестренку, мать бросилась в пламя за Андреем. Он так испугался, что спрятался под кровать. Выбраться сам уже не мог. Предполагают, мальчика привалило потолком. Почему случилась трагедия и где теперь будет жить многодетная семья, оставшаяся под открытым небом? Выяснял корреспондент "Сегодня" Алексей Керман.

Детали пожара

Занялось ночью. Первой запах дыма почувствовала 17-летняя Марина. Начала кричать, будить родителей и на руках выносить из пламени младших братика и сестренку. По 7-летнего сына в огонь бросилась Светлана. Ее лицо и руки – сплошной волдырь. Обожгла, потому что перебрасывала охваченные пламенем вещи, чтобы найти Андрюшу.

"Я уже возвращалась за ребенком другим и я такое сделала, думала спасти его — не спасла, и сама обожглась. Я там, на том месте, где ребенок спал, я его искала, я его не нашла. Выходит, его ищу — нет ребенка. И я обратно возвращаюсь, думаю, найду этого ребенка. Все, было поздно. Я его уже не могла найти", — рассказывает мама погибшего Андрюши Светлана Барабаш.

Напуганный Андрюша спрятался от огня под кроватью, предполагают в полиции.

"Мальчик погиб в результате пожара, ожогов", — говорит заместитель начальника следственного отдела Хмельницкого отдела полиции Александр Тимофеев.

Пока ехали спасатели, пожар тушили соседи. Говорят, думали, Андрей выскочил в окно и с перепугу где-то спрятался. Чердаки хлевов, заброшенные дома и даже погреба проверяли до утра. Потом пошли к дому, что до сих пор тлел, и под завалами все-таки нашли мальчика.

"Хоть и потолок падал, но зашли и начали раскапывать и обнаружили ребенка там, где была кровать. Просто упал потолок и его, наверное, потому и не смогли найти", — рассказывает жительница Тараски Елена Згерская.

Помощь пострадавшим

Светлану вчера повезли в больницу. Многодетную семью люди не оставили под открытым небом. Нашли пустую, но приличную хату. Принесли еду, одеяла, одежду и обувь. Со всех окрестных деревень сбрасываются деньгами, чтобы новый дом купить. Прежний восстановить уже нереально.

"Люди давали кто кровать, кто дивана. Несли подушки, одеяла, постель, еду, вещи. В настоящее время у нас уже более 40 тысяч", — говорит жительница Тараски Светлана Бачинская.

"Вариантов предлагают много. От 3 до 5 тысяч долларов просят за дома. То вот столько денег мы хотим собрать в течение недели, стараемся", — говорит староста Тараски Ольга Рыжук.

За 5-летней Соней и 3-летним Алексеем сейчас ухаживает старшая сестра Анастасия. Говорит, огонь уничтожил все: банковские карты, телефоны, документы и даже медикаменты, которые сейчас им необходимы.

"Да, маме, потому что у мамы руки испечены очень сильно и лицо. Аня на инсулине, нужен инсулин, потому что у Ани сахарный диабет первого типа", — рассказывает сестра погибшего Андрюши Анастасия Барабаш.

Почему занялся дом — должны выяснить следователи. Пока рассматривают несколько версий: неисправное печное отопление и короткое замыкание. 7-летнего Андрюшу похоронят сегодня.

Что делать, если пожар застал вас в помещении?

Если вы проснулись от шума пожара и запаха дыма, не садитесь на кровать, а скатитесь с нее на пол и ползком пробирайтесь к двери, но не открывайте их сразу;

осторожно прикоснитесь к двери тыльной стороной ладони. Если дверь не горячая, то осторожно откройте ее и быстро выходите, а если дверь горячая – не открывайте, дым и пламя не дадут вам выйти;

плотно закройте двери, а все щели и отверстия заткните любой тканью, чтобы избежать дальнейшего проникновения дыма, и возвращайтесь ползком в глубину помещения;

присядьте, глубоко вдохните, раскройте или разбейте окно, высуньтесь и кричите "Помогите, пожар!";

если вы выбрались через дверь, закройте их и ползком передвигайтесь к выходу из помещения, при этом обязательно закройте за собой все двери;

если вы находитесь в высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, а пользуйтесь возможностью спастись на крыше здания, используйте пожарную лестницу, помните, что во время пожара запрещено пользоваться лифтом.

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