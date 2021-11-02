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Безумные очереди на вакцинацию и пустой транспорт: как прошел первый день Киева в красной зоне

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
2 ноября, 04:37
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Из-за введения ограничений, люди начали вакцинироваться, поскольку привитых правила не касаются

Невероятные очереди на прививки и в лаборатории на тестирование, дорогое такси, утренняя давка на дорогах — Киев первый день в красной зоне. Абсолютно от всех начали требовать COVID-сертификаты, отрицательные ПЦР-тесты, или же справки о выздоровлении. В общественном транспорте проверка выборочная. А отсутствие необходимых документов обойдется от 17 до 34 тысяч гривен. Очевидно рисковать никто не осмелился, ведь подземка с первого дня красной зоны была полупустой. Где не требуют все эти справки, так это в продуктовых магазинах, аптеках и банках. Как столица пережила первый день жестких требований знает корреспондент "Сегодня" Алексей Продайвода.

В первый день ограничений столичную подземку — не узнать. В час пик людей можно по пальцам пересчитать. Очередей нет, даже несмотря на то, что у турникетов надо доставать не только проездной, а еще и ковидные документы.

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"Проверяем COVID-сертификаты или ПЦР-тесты выборочно у граждан, которые идут без защитной маски. В планшете есть сканер на сертификат, там есть голограмма и оно показывает, действителен он или не действителен", — рассказал капитан полиции Виталий Атаманчук.

Киевляне, видимо, решили, что лучше ехать втридорога, чем потом платить семнадцать тысяч. Из-за повышенного спроса такси подорожало в разы. Странно, потому что в отличие от многолюдных станций метро, усиленных патрулей на конечных наземного транспорта — нет. Но не факт, что рейд не нагрянет где-то на пути.

При входе в общественный транспорт сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест у вас не будут проверять. Здесь главное по-прежнему — не забыть о маске и соблюдать дистанцию. А вот если уж в салоне полиция поймает вас без этих разрешительных документов – придется уплатить штраф. Проверяют документы и в торговых центрах.

"Люди путают тест на антитела и справку о выздоровлении. Они считают, что справка об антителах — это и есть справка о выздоровлении. На самом деле это не так. Таким людям было отказано в посещении ТРЦ. Было несколько странных моментов, когда человек отказывалась показывать, но когда мы не пускали его — доставал этот сертификат или справку для того, чтобы зайти", — говорит директор торгово-развлекательного центра Роман Емец.

В спортзалах уверяют, что без сертификата или отрицательного ПЦР-теста не пустят.

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"К нам может прийти проверка и проверят и нас, и вас. И штрафы всем выпишут. Поэтому у нас так контролируется", — говорят в спортзале.

Поужинать в ресторане тоже непросто. Все боятся пускать без сертификата. С одной прививкой не пускают, нужно две. И хоть заведения проверять посетителей не заставляют, это им может дорого стоить — до тридцати четырех тысяч гривен штрафа.

"Если заведение не хочет проверять — это его право. Но тогда он сознательно берет на себя риск, что если полицейский обнаружит, что в заведении есть клиент, который не может там быть, потому что у него нет теста или сертификата, то отвечает за это должностное лицо учреждения", — рассказал спикер МВД Артем Шевченко.

И пока в транспорте и заведениях не густо — все продолжают штурмовать центры вакцинации. К примеру, в одном из них те, кто раньше не хотел делать прививки, даже подрались за дозу.

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В Одессе от COVID-19 будут прививать в трамвае

В Одессе запускают передвижной пункт COVID-вакцинации. Он заработает уже в это воскресенье.

Департамент здравоохранения Одессы намерен на этой неделе запустить пункт вакцинации в трамвае "Одиссей". Как рассказал и. о. главы департамента здравоохранения, депутат горсовета Левон Никогосян, КП "Одесгорэлектротранс" уже предоставило трамвайный вагон. Для вакцинации его оснастят необходимым оборудованием.

Делать прививку от коронавируса в трамвае будут на конечных остановках, чтобы не мешать движению других вагонов.

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