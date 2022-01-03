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Чудеса случаются: как живет девочка, которой спас жизнь Фонд Рината Ахметова (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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3 января, 02:54
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Ребенок перенес сложную операцию, однако теперь его жизни ничего не угрожает

Чудеса случаются! Особенно, когда заветное желание — стать здоровой. Так случилось с Софией Ниловой из Луганской области. Когда-то ее подарили здоровое сердце. А теперь девочка радуется сюрпризам.

Чудо для Софии

Она похожа на сказочную принцессу и каждое ее "па" — свидетельство того, что чудеса случаются. Четыре года назад маленькая Соня не могла без духоты гулять и полчаса.

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"Печальный конец ожидал. Какая-то нагрузка, какое-то переживание. Какие-то тяжелые эмоции для ребенка могли привести к смерти", — рассказывает жительница Рубежного Елена Нилова.

Из-за врожденного порока сердца Соня не имела полноценного детства. Но сейчас девочка и рисует, и танцует, и всегда в хорошем настроении. Ведь оба сердечка — ее и мамы — в покое.

"Я очень рада, что меня вылечили. Я теперь могу и бегать, и прыгать", — говорит жительница Рубежного Софья Нилова.

Помощь от Фонда Рината Ахметова

Девочку прооперировали в Киеве. Дорогой окклюдер тогда предоставил Фонд Рината Ахметова.

"Он единственный, кто протянул нам руку помощи. Это чудеса. В 2022 году мне бы хотелось, чтобы все были здоровы, чтобы все были богаты, чтобы радовались жизни", — отметила жительница Рубежного Елена Нилова.

Детей, переживших такие операции, София называет смелыми, как она сама.

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"Операция нужна, ее нужно пережить, но потом лучше будет", — говорит жительница Рубежного Софья Нилова.

"Многим нужна помощь, и не все могут себе позволить ее оказать своему же ребенку. А жить хочется", — отметила мама Софии Елена Нилова.

В этом году девочка с мамой украсили помещение по-особенному, ведь к ним пришли гости. Фонд Рината Ахметова не оставляет своих подопечных и на новогодние праздники в очередной раз поздравил Соню подарками.

"Это словами не передать, как мы благодарны. Его участие в нашей жизни — это спасение моего ребенка. Спасибо", — говорит Елена Нилова.

Традиция помогать

Фонд Рината Ахметова традиционно самым первым в Украине начал эстафету новогодних поздравлений и подарков. Акция "Ринат Ахметов – детям" – личная инициатива Рината Ахметова. Этой традиции уже более 20 лет. Только за последние 14 лет подарки от Рината Ахметова получили почти 1 000 000 детей.

"Это память на всю жизнь. И хочется пожелать и Ринату Ахметову, и его фонду процветания. Спасибо, что не забывает обо всех детях", — отметила Елена Нилова.

В новом году София всем желает здоровья, а еще желает для себя научиться вышивать бисером.

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