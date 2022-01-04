COVID-прогноз: каким будет третий год пандемии и что ждать украинцам (видео)

В этом году коронавирус точно не исчезнет

Вся Украина в желтой карантинной зоне. Самый низкий уровень заболеваемости — в Херсонской области, самый высокий — в Киеве. Главный санитарный врач обещает, что уже скоро все желающие украинцы смогут получить третью, бустерную дозу вакцины. Каким же будет третий год пандемии, будет ли бушевать вирус и дальше, а может наконец забудем о масках и карантине? Прогнозы собирала корреспондентка "Сегодня" Людмила Гаврилюк.

Прогнозы врачей

Борьба с коронавирусом в новом году чем-то напоминает шахматную партию, где каждый из нас имеет свою роль. Каким будет результат и кому таки поставят шах и мат — пока неизвестно. Впрочем, сказать можно точно: игра легкой не будет.

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Первый свой ход мы уже сделали — массово вакцинируемся. Именно это и поможет противостоять коронавирусу в этом году. И даже его ходы не будут смертельными. Это самый легкий сценарий, который прогнозируют инфекционисты. Впрочем, даже тогда расслабляться рано, стоит обдумывать каждый шаг и не давать вирусу пространства для маневра. В дальнейшем будем жить в карантинных условиях, но уже без очередного локдауна.

"Однозначно будет новый подъем заболеваемости. По состоянию на сейчас люди больше перемешаются в середине страны, праздники плюс путешествия за границу", — говорит руководитель отдела организации эпиднадзора Центра общественного здоровья Оксана Кошалко.

"Больше у нас будет легких форм, потому что иммунитет у нас есть. Люди не болеют, люди не болеют тяжело. Таких тяжелых форм, которые нуждаются в стационаре, кислородной терапии, я думаю, будет гораздо меньше", — рассказывает инфекционист Юрий Жигарев.

Угроза "Омикрона"

Но большую угрозу может принести новый штамм "Омикрон". Он уже стремительно ширится миром. Вплотную приблизился и к нам.

Именно Омикрон может спровоцировать очередную волну коронавируса. Ее прогнозируют уже на начало года. Число зараженных, говорят эксперты, будет расти и даже до 40 тысяч в сутки.

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"Беспокойство как раз связано с тем, что он может распространяться более быстро, это во-первых, и во-вторых, вакцины может немножко не так работают хорошо, против него, как против других вариантов", — отметил инфекционист Юрий Жигарев.

Даже несмотря на снижение эффективности вакцины все-таки будут работать. Госпитализаций и смертности будет меньше. Поэтому и в этом сценарии все надежды на вакцину.

"Мы ожидаем, что за волнами заболеваемости, возможно, мы получаем следующую волну большую, чем даже с "Дельта". У нас более 40% взрослого населения уже вакцинированы полным курсом, мы ожидаем, что это будет не плохим и очень хорошим влиянием, что может уменьшаться госпитализация", — говорит руководитель школы экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Новый COVID-штамм

Худшее, что нас ожидает в 2022 году — новый штамм коронавируса. Более агрессивный и смертоносный. Тогда нужно будет искать слабые места мутировавшего штамма и совершенствовать вакцину. Этот сценарий нежелателен, но вполне реальный.

"Мы понимаем, на "Омикроне" все не остановится. Эти новые варианты, они могут все-таки избегать действия поствакцинального иммунитета. Мы должны быть к этому готовыми", — подчеркнул инфекционист Юрий Жигарев.

Окончательно известно, в этом году пандемия не кончится. Впрочем, 2022 станет годом истины в борьбе с коронавирусом. И станет понятно, действенные ли вакцины и стоит ли разрабатывать новые.

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"Омикрон" в Украине. Какие COVID-вакцины дольше защищают от штамма

В Украине уже выявляли случаи опасного штамма "Омикрон". Британские ученые рассказали, какие вакцины используются в стране, лучше защищают от нового варианта коронавирус. Об этом говорится в исследовании, которое было проведено агентством здравоохранения и безопасности Великобритании.

Оказалось, что даже двойная доза AstraZeneca не дает никакого эффекта против симптоматической инфекции от "Омикрона" через 20 недель после второй прививки.

Эффективность вакцин Pfizer и Moderna упала до 10% за тот же период.

Ученые добавили, что бустерные дозы COVID-вакцин прежнему обеспечивают хорошую защиту от госпитализации и риск после третьего укола снижается до 81%.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид подчеркнул, часть анализа показывает, что вакцинированные люди имеют в восемь раз больше шансов оказаться в больнице с COVID-19, чем люди, которые недавно привились бустерною дозой.

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