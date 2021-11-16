День телевизионщика: как работает редакция ваших любимых новостей "Сегодня"

Во время съемок сюжетов новостей случается разное, но журналисты "Сегодня" выходят из этих ситуаций с легкостью

И в огонь, и в воду, в жару и в лютый мороз, днем и ночью. Профессиональный праздник сегодня отмечают телевизионщики, работники радио и связисты. Но как и в любой праздник — телевидение всегда с вами. Выходных здесь не бывает, как и случайных людей. В этот праздник мы решили рассказать о телевизионной кухне новостей "Сегодня".

Забавные ситуации во время эфира

Просто в прямом эфире мимо ведущих пробегает Бэтмен. В студии взрываются лампочки и ломаются стулья. А во время включения к журналистам иногда врываются обнаженные. Но когда телевизионщики в кадре — несмотря на стресс — всегда найдут выход. Их выдержке можно лишь позавидовать.

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Прямая трансляция из Нью-Йорка стала настоящим мировым мемом. К ведущему новостей "Сегодня" Игорю Пупкову подкрались прохожие и кричали прямо за его спиной.

"Это было неожиданно, очень громко", — прокомментировал ситуацию ведущий Игорь Пупков.

Бывало и такое, что нашим журналистам во время съемок читали стихи. Попасть в кадр чудаки пытались не раз — случайно или умышленно.

Только положительные эмоции для зрителей

Ради хорошего кадра телевизионщики преодолевают собственные страхи. Готовы и в огонь, и в воду.

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Но несмотря на курьезы и ошибки работники телевидения готовы прикрыть друг друга. Они всегда в центре событий. И делают все, чтобы после просмотра новостей "Сегодня" у вас оставались положительные эмоции.

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