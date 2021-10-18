Энергетический кризис. Что происходит с ценами на газ в Украине?

Из-за "газовых" проблем в Украине подорожают самые необходимые продукты

Привыкайте к дорогим продуктам, планируйте свой бюджет, чтобы было чем заплатить за квартиру или аренду, готовьтесь к космическим ценам в парикмахерских и ресторанах. На этой неделе было как никогда много таких советов, и все они крутились вокруг слова "газ". В области одна за другой говорили о чрезвычайной ситуации из-за отсутствия топлива. Мельники заявили о +25% к цене хлеба. Стоимость пшеничного хлеба высшего сорта, стоимость хлеба ржаного, то есть пшеничный хлеб весом 600 граммов, который в начале года стоил 16 гривен 62 копейки, летом почти 18 гривен, теперь может подскочить до 23 гривен. Килограмм соответственно будет стоить где-то до 38 гривен. Ну а буханка ржаного с 13 гривен 80 копеек в начале года может подорожать почти до 19 гривен, в килограммах — до 32 гривен. А как же рекордный урожай зерновых? Корреспондентка "Сегодня" Ирина Смирнова выяснила правдивость этих прогнозов.

Хлеб, сахар, тепличные овощи, курятина — первые претенденты на подорожание. И это из-за нового кризиса, катящегося по Европе. На этот раз — энергетического. За последние полторы недели газ побил исторический рекорд — 1 900 долларов за тысячу кубов. Вопрос не только о суммах в платежках за отопление и горячую воду. Здесь правительство пытается удерживать цену. Подорожают самые необходимые продукты.

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Самый дорогой хлеб в обычном киоске стоит сейчас 27 гривен. Из-за подорожания энергоносителей, цена на хлеб может подскочить еще на 20%.

"Это не только за счет газа. Газ вызывает подорожание где-то около на 10%. В первую очередь это касается муки", — говорит первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко.

И это при условии, что сейчас собрали рекордный за независимости урожай — 32 млн тонн. Для сравнения прошлого года — 25, а для потребления Украине достаточно 7 млн тонн.

В зоне энергетического бедствия оказалось все производство завязано на потреблении газа. Сложнее всего — предприятиям химической промышленности, металлургии, а также производителям цемента. В отличие от аграриев они не имеют никаких преференций от государства.

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"Для промышленности эта ситуация намного хуже, потому что им никто никакие льготы не предоставляет и не может предоставить, поскольку газа собственной добычи хватает только для населения, а промышленность должна покупать импортный газ, импортным паритетом, а это, порой, за 35-40 гривен за 1 куб. Безусловно, такая цена для многих промышленных предприятий не является подъемной", — отметил директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко.

Причиной подорожания энергоносителей в Европе, и как следствие в Украине, называют экономический рост в азиатском регионе. Он пришел на смену резкому спаду запандемического 2020 года. Лучше всего дела обстоят в Китае, и ему в этом году по сравнению с предыдущими, понадобилось на 25% больше газа. Большая часть голубого топлива вместо Европы направилась в Поднебесную.

"Во-первых, возник дефицит, и во-вторых, Россия захотела воспользоваться этой ситуацией и прекратила продажу природного газа на европейских рынках. Поэтому цены резко пошли вверх", — комментирует директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко.

И сделала это не просто так. Цель — не слишком изысканного геополитического шантажа, заработать на долгосрочных контрактах, и добиться, чтобы "Северный поток-2" все же заработал. Чтобы показать Европе и миру, какая Россия белая и пушистая, Владимир Путин еще и рассказывает, что объем транзита через Украину "Газпром" повысил в этом году на 10%. Хотели и могли бы больше, да, мол, техническое состояние украинской ГТС не позволяет. Глава "Нафтогаза" называет это все ложью.

"В прошлом году было забронировано для транзита через Украину 65 млрд, в этом году — 40 млрд. Это больше, чем в полтора раза. Если мы посмотрим даже на суточные объемы транзита, то мы увидим, что они упали фактически в 2 раза. Это очередная порция неправды, которая свидетельствует о том, что Путин нервничает, потому что он понимает, что на самом деле этот шантаж, который он создает по всей Европе — не проходит. Ему не удается запустить "Северный поток-2", даже когда он уже построен", — отметил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Зима по прогнозам может быть аномально холодной. Поэтому какие цифры мы увидим в квитанциях за теплоснабжение и горячую воду — вопрос номер один для большинства украинцев. В "Нафтогазе" уверяют, что за счет газа украинской добычи, цена по крайней мере в этом отопительном сезоне повышаться не будет. По словам Юрия Витренко, "Нафтогаз" имеет достаточно газа для обеспечения всех потребностей населения.

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Цену на газ для населения государство пытается удержать, но делает и шаги, которые в перспективе могут лишь усугубить экономическую ситуацию в стране. Временный запрет продажи голубого топлива по рыночным ценам частным компаниям, может привести к их закрытию. Об этом заявил эксперт по вопросам Украины Андерс Аслунд. Речь идет об инициативе украинского парламента ввести фактически государственное регулирование цен на газ. Власть предлагает частным компаниям продавать энергоноситель с минимальной наценкой, однако не предупреждает о ее размере. Это, по мнению эксперта, может пошатнуть доверие к Украине, как эффективного транспортера.

"Будет меньше производства, будет меньший уровень жизни. Иностранцы не будут инвестировать в Украину. Пользы никакой не будет. Будет меньше производство газа, когда идет большой дефицит газа и в мире, и в Европе", — рассказал эксперт по вопросам Украины Андерс Аслунд.

На сегодня более-менее стабильной является ситуация для домохозяйств, которые напрямую покупают энергоноситель для отопления у того же "Нафтогаза". А вот жителям многоэтажек — как повезет. И действенность подписанного меморандума между правительством, "Нафтогазом" и главами городов про сдерживание тарифов на теплоснабжение и горячую воду представляется сомнительной. В Ровно, например, уже объявили об их повышении на 46%.

"Понимаю обеспокоенность жителей города. Правительство поставило нас в очень непростые условия. Поэтому фактически на нас возложили ответственность по принятию непопулярных решений. Так решил Киев, чтобы уменьшить долю негатива на себя. Исходим из того, что есть", — отметил городской голова Ровно Александр Третьяк.

В сложной ситуации — бюджетники. "Нафтогаз" предлагает им 16,80 грн за тысячу кубов, но реально они платят значительно больше, ведь новые договоры еще не заключены.

"Уже в области мне сказали, что цена на газ сейчас 37 у них в облгазе, а в НАК "Нафтогазе" — 16,80 грн за один куб", — говорит директор Коломыйского гериатрического пансионата Роман Лазорко.

Мало того, газоснабжающие компании иногда просто перекрывают трубу из-за исчерпания лимита. 80 жителей гериатрического пансионата в Коломые могли вовсе остаться без тепла.

"Работники газовой конторы пришли к нам и говорят: подпишите, пожалуйста, бумагу, поставьте печать, мы вам отключаем газ. Я говорю, что у меня 80 человек инвалидов лежат, вы сейчас мне отключите газ, они мне умрут от холода, что я должен делать?", — рассказал директор Коломыйского гериатрического пансионата Роман Лазорко.

Тепло у стариков все-таки будет. Роман Лазорко уговорил не отключать газ. Ему просто пошли на встречу из-за его подопечных. В геополитике такой категории как человечность — не существует. Пока Россия не прекратит шантажировать Европу, пытаясь запустить уже построенный "Северный поток-2", газовые качели могут продолжаться, по крайней мере, до конца отопительного сезона.

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