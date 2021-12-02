Фонд Рината Ахметова передал медикам 200 современных "скорых" (видео)

Всего за год работы эти автомобили могут спасти около полумиллиона жизней

Инфаркты, инсульты, ДТП, состояния обморока. А сейчас еще и тяжелое течение ковида — это приоритетные вызовы для усиленных бригад скорой помощи в Ивано-Франковской области. Обычно такие выезды сложнее и длительнее, требуют скорейшего приезда.

Спасение жизней

В составе бригады скорой помощи — врач, два фельдшера и водитель.

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"Где нужно провести большое количество манипуляций одновременно — для этого у нас и есть большее количество людей. Каждый занят своим делом", — говорит врач неотложных состояний Инна Мельник.

ДТП, инсульты, состояния обморока. Обычно их вызовы сложнее и длительнее, требуют скорейшего приезда к больному.

"У нас иногда это получается без слов. Потому что один проводит внутривенный доступ, второй измеряет давление, глюкозу. Мы уже практически знаем за что каждый отвечает, чтобы не тратить время", — рассказала врач неотложных состояний Инна Мельник.

Вызовы к COVID-больным

Много вызовов к больным с тяжелым течением ковида. Заведующий областной диспетчерской службы подводит итоги ноября.

"У нас сложилась довольно напряженная ситуация с выездами бригад. Вызовов максимальное количество, которое у нас было за все время существования единого диспетчерского центра. У нас более 600-640 вызовов в сутки", — говорит заведующий областной диспетчерской службы Роман Портюк.

Впрочем, госпитализаций — меньше, чем весной. Местные медики говорят, что закаленные прошлой волной, эту — переживают не так остро.

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"Мы перенесли вторую волну просто самую большую в западных регионах. Мы эту уже прошли, то что сейчас на востоке испытывают весной, если, например, 100 выездов — мы 90 госпитализировали", — отметил директор областного центра экстренной медицинской помощи Мирон Матейко.

Современные автомобили скорой помощи

Для безопасной перевозки тяжелобольного в больницу в машине скорой есть все необходимое.

"Во время пандемии нам очень необходим кислород. У нас в нашей машине есть 2 баллона кислорода", — рассказала врач неотложных состояний Инна Мельник.

Два года назад в Ивано-Франковской области обновили автопарк. Благодаря проекту Фонда Рината Ахметова

"200 скорых для Украины" новые машины экстренной помощи доставили в каждый регион страны.

"Если бы мне кто-то сказал три года назад, что за год мы восстановим столько санитарного транспорта — я бы не поверил", — отметил директор областного центра экстренной медицинской помощи Мирон Матейко.

"Мы очень обрадовались, когда к нам поступила новая машина. Мы имеем возможность ездить на машине с хорошим оборудованием и очень благодарны за это", — подчеркнула врач неотложных состояний Инна Мельник.

Только за один год работы две сотни таких скорых могут спасти около полумиллиона жизней.

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Пик заболеваемости коронавирусом пройден благодаря кислороду Группы Метинвест Рината Ахметова

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