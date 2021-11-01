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Фонд Рината Ахметова помогает больницам, где не хватает кислорода для больных COVID-19

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
1 ноября, 07:39
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Из-за вспышки коронавируса украинские больницы нуждаются в кислороде, как никогда
Фонд Рината Ахметова помогает больницам с кислородом, где его не хватает во время COVID-19/Коллаж: Сегодня
Фонд Рината Ахметова помогает больницам с кислородом, где его не хватает во время COVID-19/Коллаж: Сегодня

15 ноября прошлого года. 9 часов вечера. 39 летняя преподавательница государственного университета "Житомирская политехника" пишет на своей странице в Facebook городскому голове: "Я не знаю, как нам пережить эту ночь, а на утро кислорода нет вообще. Я сейчас сама здесь лежу, кислород отключали за сегодня уже 8 раз". На следующий день Ольга Грабарь умерла.

Еще один случай в Одессе в ночь на эту среду. В одной из опорных коронавирусных больниц экстренно эвакуируют десятки пациентов — тяжелых и крайне тяжелых, потому что в медицинском учреждении закончился кислород! И это — в стране, где более двух десятков предприятий имеют лицензию на производство медицинского кислорода!

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В августе Минздрав дает четкий прогноз на осень, с уточнением что при дельта-штамме больным нужно в несколько раз больше кислорода, потому что течение болезни — гораздо тяжелее. А в октябре два основных производителя медицинского кислорода останавливаются на регламентные работы, а третий — "немного сломался". Это была цитата первого заместителя министра. Хорошо, поломку не спрогнозируешь, но ведь плановую остановку можно было согласовать с прогнозами?

Херсонская, Одесская, Волынская, Николаевская, Черниговская. Области, где ситуация с кислородом критическая. Большая часть на карте Украины уже "красная зона". И только две области в желтой — Закарпатская и Кировоградская. Самый высокий уровень загруженности коек с кислородом в Запорожской — 80,5%, Сумской — 82,5% и Донецкой областях — 88,7%.

Ситуация очень серьезная. Донецкая область — печальный лидер с заполненностью отделений. Ежедневно от ковида умирают люди. 734 жизнь за сутки — вот такая правда. Аппараты ИВЛ, концентраторы, кислородные станции — на вес золота. Корреспонденты "Сегодня" до сих пор под впечатлением после увиденного в Авдеевской больнице.

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Прифронтовая территория. Когда здесь тихо, становится жутко, потому что от покоя люди здесь уже давно отвыкли. Законсервированный корпус Авдеевской центральной больницы — единственное медучреждение почти на сорок тысяч населения города и района. Таковы последствия боевых действий последних семи лет. Кроме разрушенных фасадов, разрушены жизни.

"Все разбито, заклеены окна. Есть у нас друзья, которые погибли во время обстрелов. У нас врач-травматолог погиб, ехал из Ясиноватой в Авдеевку со смены. Молодой парень, 32 года. Попал под минометный обстрел", — рассказала заведующая терапевтического отделения Ирина Любяницкая.

Выстояли во время боевых действий, выстоим и во время пандемии, — говорят врачи в шутку. Но это только защитная реакция на испытания, что не заканчиваются.

"Такого потока по количеству больных, по тяжести, конечно, не было ни разу. Прошлая волна была тяжелая, но ее не сравнить с этой волной", — отметила заведующая терапевтического отделения Ирина Любяницкая.

Сейчас Авдеевская больница забита больными на коронавирус. О круглосуточной работе медиков нечего и говорить. Красная зона отделена от чистой. Но этого врачи уже даже не замечают. Пациенты из последних сил держатся. Доброе слово для них — это уже шаг к выздоровлению.

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Более семидесяти больных коронавирусом сегодня в Авдеевской больнице. Почти все — кислородозависимые.

"Тяжелые. Осложнения часто встречаются. Чаще люди умирают раз в десять. Если мы в ту волну хоронили одного человека на неделю, сейчас хороним каждый день по два, по три человека", — говорит директор Авдеевской центральной больницы Татьяна Пурий.

Низкая сатурация просто уничтожает людей. Кислород сегодня в стране — на вес золота. Авдеевская больница им обеспечена благодаря Фонду Рината Ахметова и компании "Метинвест". Кислородная станция установлена в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине". Это самая большая, системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медучреждениям в борьбе с новым заболеванием. Ринат Ахметов первым пришел на помощь. Он выделил почти 500 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом.

"Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен подумать, чем конкретно он может помочь Украине и украинцам. Не остается в стороне и бизнес SCM. В партнерстве с Мнздравом мы делаем все, чтобы предотвратить эпидемии коронавируса в городах нашего присутствия и во всей стране", — отметил основатель благотворительного фонда Ринат Ахметов.

В течение всего времени пандемии помощь от фонда поступала постоянно, а теперь — кислородная станция, которая обеспечит работу кислородных точек по всему медучреждению.

"Кислородные станции обеспечат бесперебойные поставки к 81-й точке в инфекционном, неврологическом, хирургическом, терапевтическом, реанимационном и операционном отделениях", — говорит главный директор программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

Станция имеет две емкости по 3 тонны каждая. Они могут непрерывно подавать кислород на главный трехэтажный корпус больницы и здание инфекционного отделения.

"Обращения от медиков идут постоянным потоком и мы стараемся реагировать, чтобы взаимодействие между Минздравом, заводами и фондом было на постоянной основе. Результат сегодня есть", — отметил народный депутат Украины Муса Магомедов.

Запасов на станции должно хватить на неделю. Кислород в Авдеевку будут поставлять из Мариупольского меткомбината. Таким образом пациенты будут обеспечены спасительным газом. Во время пандемии фонд и бизнесы ЕсСіЕм Рината Ахметова объединили усилия, чтобы обеспечить больницы Украины тремя тысячами тонн кислорода, предоставили 159 концентраторов для нужд семнадцати областей, А еще — 216 аппаратов ИВЛ сейчас спасают жизни людей в реанимациях.

"Фонду Рината Ахметова, всей команде — от них помощь приходит в первую очередь. Самые теплые слова, спасибо, что это реальные дела, которые мы реально видим и которые реально помогают многим людям", — говорит заведующая терапевтического отделения Ирина Лубяницкая.

Медики в прифронтовой зоне уже не обращают внимания на звуки пушек. Взрывная волна сменяется ковидной, и так уже два года. Главное, чтобы пациенты научились заново дышать, чтобы каждый первый шаг после болезни давался каждый день легче.

Чтобы страна не задохнулась, больницам необходимо более трехсот тонн кислорода в сутки. И ежедневно эта норма возрастает примерно на 30-35 тонн. Пациентов становится больше. Почти четверть этого объема сейчас обеспечивают металлурги компании Метинвест Рината Ахметова. Кислород бесплатно доставляют в восемь регионов. Цеха сейчас работают на полную мощность и кислород без остановки развозят по больницам.

"Команда Министерства охраны здоровья определяет, на какие территории, какие объемы необходимо направить, а компания Метинвест готовит все для того, чтобы сделать это максимально быстро, чтобы кислорода было достаточно, чтобы мы его бесплатно передавали больницам и тем учреждениям, которые нуждаются", — подчеркнул директор департамента по региональному развитию "Метинвест холдинг" Александр Вишняков.

Критическая ситуация в Черновцах

В Черновцах заполнены реанимации всех больниц, в которых лечат больных COVID-19.

Сейчас самые высокие показатели в городских больницах № 4 и 3 — 100% и 93% соответственно. 30 октября в регионе были госпитализированы 169 человек.

"Мы и раньше имели такие высокие цифры, однако не в выходные, для субботы это чрезвычайно большое число. Зафиксировано 16 случаев с летальным исходом. Загруженность в госпитальных базах ежедневно увеличивается, поэтому (люди) должны делать все, чтобы уберечь себя и своих родных от болезни. Стоит помнить, что вакцинация и соблюдение норм карантина спасают жизнь", — отметил директор Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный.

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