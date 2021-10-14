Фонд Рината Ахметова помогает преодолеть психологические проблемы жителям Донбасса

Многие люди столкнулись с психологическими проблемами, которые не могут преодолеть сами

Стрессы, тревожные синдромы и даже психосоматические заболевания. Жители прифронтовой зоны нередко сталкиваются с подобными состояниями, ведь до сих пор живут под обстрелами. Как справиться с последствиями травматических — выясняла коресспондентка "Сегодня" Юлия Покидина.

После двух лет скитаний Ольга с семьей вернулась домой — в Марьинку. В страхе пребывает постоянно, ведь ежесекундно рискует жизнью.

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"Когда мы слышим постоянно выстрелы, я думаю, что это однозначно отразится на психике каждого человека, каждого ребенка, который здесь растет", — говорит жительница Марьинки Ольга Санжаревская.

Сверхсложные условия жизни приводят к стрессам, тревожным синдромам и, даже, психосоматическим заболеваниям.

"Есть бессонница и у меня, и у моего ребенка. Еще он (ребенок — ред.) боится в темноте спать. Мы спим со светом, с настольной лампой включенной", — рассказала женщина.

Справиться с бессонницей самостоятельно не всегда возможно, говорят психологи. Иногда помогают успокоительные, которые должен назначить семейный врач.

"Для того, чтобы психологически успокоиться, очень важно вернуться в реальность. Понимать, где ты находишься, что с тобой сейчас происходит, почувствовать свое тело и задать себе вопрос: насколько опасность близка для тебя сейчас?", — говорит психолог Екатерина Вепро.

Нередко на восприятие ситуации влияет предыдущий негативный опыт. Есть специальные техники, помогающие вернуться к моменту "сейчас" и осознать — угрозы нет.

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"Упражнение называется "3 на 5". Вам нужно увидеть 3 предмета в своем окружении, сфокусировать свой взгляд на этих предметах. Далее вам нужно сфокусировать свой слух на пяти звуках, а после — обратить внимание на 5 собственных ощущений", — рассказала психолог.

Екатерина Вепро стала эксперткой проекта Фонда Рината Ахметова "Преодолеть. Помогает психолог". Это одно из направлений работы первого в Украине онлайн-музея "Голоса Мирных".

"Мне приходилось участвовать в различных проэктах Фонда Рината Ахметова, в психологической помощи для мирных жителей Донбасса, и всегда сталкиваешься с тем, что они говорят, что это важно, они выражают благодарность, и всегда большой процент людей, которые готовы обратиться и воспользоваться этой помощью", — говорит специалист.

Во время онлайн-трансляций зрители могут задать вопросы, которые их беспокоят. А также узнать,

что такое травма войны и как с ней справиться.

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