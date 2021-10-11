Фонд Рината Ахметова помогает реабилитироваться детям после жестокостей на Донбассе

Благотворительный Фонд Рината Ахметова помог семье Бодак справиться с психологическими проблемами, которые вызвала война

В Украине психологическая реабилитация необходима чуть ли не каждому свидетелю ужасных событий на Донбассе. Специалисты объясняют: в борьбе с травмой войны время не лечит, наоборот, может навредить. Кто нуждается в помощи, а кто ее оказывает — выяснял корреспондент "Сегодня" Ростислав Сысоев.

С каждым годом Аня все больше похожа на маму. Добрая, светлая, красивая — она придает бабушке сил жить дальше. Благодаря фотографиям с мамой, девочка навсегда запомнила лицо самого близкого человека. А ее волшебный голос постепенно забывает.

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Трагедия произошла в январе пятнадцатого. Тогда по мирному Мариуполю выпустили сто двадцать снарядов. Один из них разорвался рядом с домом Овчаренков. В тот момент мама девочки стояла у окна — погибла на месте. Аню от осколков спас холодильник. Девочка отделалась несколькими шрамами.

На глазах ребенка случился настоящий кошмар. Прошло уже шесть лет, и боль не утихает.

"Ну она говорит, что я очень соскучилась по маме. Я ей объясняю, что мама все видит с неба", — говорит бабушка девочки Валентина Кунина.

Другая многодетная семья начало войны встретила на линии разграничения в Березовом. Степа вспоминает, как из-за обстрелов в селе изменилась жизнь.

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"Все сразу заходили домой, закрывались. На улице почти ни одного человека не было", — рассказал переселенец Степан Бодак.

Снаряды разрушили многие дома. Но по-настоящему страшно было, когда горел соседский дом. В ту ночь мама внезапно разбудила мальчиков.

"Увидела, что там уже горит крыша, и быстро нас вывела на улицу. А там уже стояло много людей", — вспоминает Степа.

Мама мальчиков Ирина Бодак говорит, что в то время вблизи дома падали снаряды. В таких условиях продержались почти год. Обстрелы не прекращались. Сыновья — испуганные, родители — растерянные.

Спасением для семьи стал переезд в Мариуполь. По словам переселенки из Березового Ирины Бодак, самым важным для нее было восстановить здоровье и психическое состояние детей, ведь они по ночам плакали и вздрагивали.

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Психолога Ирину Вселюбскую это не удивляет, ведь пережить такое без последствий для здоровья — невозможно.

"Война приносит значительный стресс для организма. Повышается чаще всего артериальное давление, гормональная система, выделяется кортизол", — рассказала психолог Фонда Рината Ахметова Ирина Вселюбская.

Именно кортизол во время стресса вырабатывается в критическом объеме. Он представляет большую опасность.

"При длительном выделении кортизола наши органы стареют. То есть, это влияет на нашу продолжительность жизни", — говорит психолог.

В сыновей Ирины Бодак обнаружили болезнь органов дыхания.

"Врачи пришли к выводу, что все это на психологическом уровне развилось. Они просто во время страха начинали задыхаться", — рассказала Ирина Бодак.

Необходимые лекарства семья получила от Фонда Рината Ахметова. И психологическая реабилитация для детей была крайне важной.

От вооруженного конфликта на Донбассе пострадали миллионы людей. В разгар боевых действий Фонд Рината Ахметова остановил гуманитарную катастрофу. А еще — начал уникальную программу психологической поддержки.

"Когда мы видим боль человека, мы не проходим мимо. Благотворительностью я занимаюсь не первый год и даже не первое десятилетие. Благотворительность — системная борьба с системными проблемами", — отметил основатель благотворительного фонда Ринат Ахметов.

Чтобы помочь мирным преодолеть травмы войны, Фонд Рината Ахметова подготовил 250 психологов.

"По протоколам, которые тогда были разработаны Фондом Рината Ахметова и переданы Министерству социальной политики, сейчас по сути построена работа, вся психотерапевтическая работа с травмой войны во всей Украине", — говорит член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Крайне важную психологическую помощь получили более шестидесяти тысяч маленьких и взрослых жителей Донбасса. Недавнее социологическое исследование выяснило, что до сих пор такая поддержка

нужна многим.

"Около половины населения Украины и 56% населения Донбасса знают, что Фонд Рината Ахметова оказывает психологическую помощь. Более 90% считают вопрос помощи людям травмированным войной – актуальным", — отметила заместитель директора Info Sapiens Инна Волосевич.

По словам психолога Ирины Вселюбской, люди, которые проживают на территории войны, нуждаются в помощи.

"Люди, которые живут там, часто не осознают, что они находятся в стрессе. Это накапливается, им становится еще хуже. Им надо где-то брать помощь. Фонд может ее предоставить", — добавила психолог Ирина Вселюбская.

В 2021 году Фонд Рината Ахметова продолжает оказывать психологическую поддержку жителям Донбасса. Это одно из направлений деятельности музея "Голоса Мирных", который собирает уникальные свидетельства вооруженного конфликта.

"Люди в принципе хотят говорить о своем опыте, это своего рода очищение, это своего рода возможность отпустить, быть услышанным. Именно поэтому проект музей "Голоса мирных" — это глобально психотерапевтический проект в том числе потому, что это проект живых человеческих воспоминаний", — отметила психотерапевт Алена Лукьянчук.

Получить квалифицированную помощь можно обратившись на горячую линию Фонда Рината Ахметова. Также регулярно проводят онлайн-трансляции с участием психологов — обсуждают самые важные вопросы.

Аня Овчаренко из Мариуполя присоединяется к проекту одной из первых, а братья Бодаки свои травмы войны преодолели. Музыка и танцы вдохновляют ребят на большие достижения. Они — призеры международных и всеукраинских турниров. А свою главную награду — иметь настоящее мирное детство — уже добыли.

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