"Голоса Мирных": истории людей, переживших ад на Донбассе

Многие жители Донбасса не покинули территорию, где проходят военные действия, несмотря на угрозу их жизни

Обстрелы на востоке страны не утихали всю неделю. За время боевых действий на Донбассе пострадали десятки тысяч мирных жителей. Более трех тысяч гражданских — погибли. Собственные истории готовы рассказать миру те, кто пережил ад и остается один на один с личной трагедией. "Голоса Мирных" можно услышать в музее Фонда Рината Ахметова. Это единственная в Украине онлайн-платформа истории на Донбассе. Авдеевка — одна из первых взяла на себя удар в 2014 году, до сих пор живет под звуки пушек. Истории Мирных там слышали журналисты "Сегодня".

История Оксаны Борисовой

Отвезти детей как можно дальше от войны и остаться спасать родной город. Страх за собственную жизнь был, говорит Оксана Борисова.

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"Дети — это наша жизнь. Для того чтобы у них была жизнь, мы должны чем-то жертвовать. Поэтому у нас был выбор: остаться здесь, спасать город, спасать завод", — говорит жительница Авдеевки Оксана Борисова.

Тогда Оксана работала на Авдеевском коксохимическом заводе.

"Несколько раз в бомбоубежище ночевала, но поскольку в Авдеевке не было газа и воды, очень много людей оставались в бомбоубежище", — рассказывает Оксана Борисова.

Жизнь в Авдеевке бурлила несмотря на семь лет войны. Оксана работала на заводе и раздавала помощь Фонда Рината Ахметова на пункте выдачи в здании Дворца культуры, который был под обстрелами. Мирные жители выстраивались в очереди за наборами выживания. Людям нечего было есть. Жили без света, газа и отопления.

"Я думаю, Ринату Ахметову благодарен чуть ли не каждый житель Авдеевки. Я благодарна за возможность проявить себя, за возможность узнать, что я все-таки сильная женщина", — говорит Оксана.

История Ольги Томах

На пункте выдачи работала и Ольга Томах. Первый день войны женщина никогда не забудет.

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"Когда в июне пришли сюда танки, тогда мы поняли, что это пришло и к нам", — вспоминает жительница Авдеевки Ольга Томах.

Подвал для женщины и ее семьи был прибежищем. Сидели и спали только на ступеньках, чтобы успеть в случае чего выскочить на улицу, потому что стены подвала еле дышали.

"В четыре утра. Если бомбили, мины летели, то вскакивали в чем были, хватали все с вешалки. Все висит и сейчас. Мы уже привыкли в одежде спать", — рассказывает Ольга Томах.

Сейчас Ольга уже не спит в уличной одежде и успеет добежать до укрытия. Дети уехали, муж умер, осталась собака Ася — надежная поддержка в случае опасности.

"Голоса мирных" — сохранение истории

Такие истории страшно слушать, не то, чтобы проживать. Но пока в сердцах людей жива память, сверхважно собирать свидетельства. Каждое воспоминание — на вес золота. Истории Оксаны, Ольги войдут в музей Фонда Рината Ахметова "Голоса мирных", который создали, чтобы история Донбасса не прошла бесследно.

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"Память она преходящая, она очень непрочная. Она очень субъективна. А особенно сложная работа — это с травматической памятью. Если есть большие травмы — голодомор, холокост, войны и так далее, то начинает делать страшные вещи с людьми, перерастает в конфликты, обиды и так далее", — говорит глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Рассказать собственную историю для человека — настоящее испытание. Процесс сложный и важный. Таких музеев в мире немного. К примеру, Фонд Стивена Спилберга более двадцати лет собирает истории пострадавших во время Второй мировой войны.

Музей Фонда Рината Ахметова — это единственное уникальное историческое виртуальное пространство событий на Донбассе. На сайте уже более двух тысяч историй мирных. Люди делятся чтобы весь мир узнал о событиях, которые изменили их жизнь навсегда.

"Уверен, пройдут годы и историки попытаются переосмыслить все, что мы пережили, оставив лишь даты и заменив судьбы тысяч людей названиями населенных пунктов. Этого нельзя допустить. Нужно помнить и нужно сделать все, чтобы трагедия Мирных Донбасса никогда не повторилась", — отметил основатель благотворительного фонда Ринат Ахметов.

Сверхважный проект

Музей Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных" – это проект мирового масштаба. Фонд планирует собрать 100 000 свидетельств мирных жителей Донбасса к 2025 году.

"Это общая картина очень важна для нас не только как для фонда, но и для страны в целом. Потому что из этих показаний понемногу формируется коллективная память", — подчеркнула член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Предотвращение гуманитарной катастрофы на Донбассе благодаря работе Фонда Рината Ахметова также войдет в историю преодоления событий на востоке страны, спасая более миллиона человек.

"Проект "Голоса мирных" — это проект о важных моментах истории тех людей, которые столкнулись с войной лично. Это проект о мыслях, о чувствах, о которых не нужно забывать ни в коем случае", — подчеркнула жительница Авдеевки Оксана Борисова.

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