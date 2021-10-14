Громкий скандал с Арахамией: куда политик летал самолетом Фирташа во время локдауна?

По словам руководителя фракции "Слуга народа", перелеты, которые стоят тысячи евро, оплачивала его жена

Дважды за локдаун летал частным самолетом, принадлежащим миллиардеру Дмитрию Фирташу. В громкий скандал попал Давид Арахамия — лидер фракции "Слуга народа". Более того, свои авиапутешествие нардеп не внес в свою декларацию. Это наделало шума среди журналистов и борцов с коррупцией. Как все было и чем это может обернуться для народного депутата — выясняла корреспондентка "Сегодня" Елена Гончаренко.

Зима 2021 года. В Украине — локдаун, закрыты границы с Европой. Но для отдельных чартеров взлетную полосу аэропорта открывают. В Вену из Киева дважды летал с женой руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Путешествовал частным самолетом, который принадлежит структурам бизнесмена Дмитрия Фирташа. Расследование о поездке Арахамии провели журналисты издания "Украинская правда". Говорят, документы им удалось получить от правоохранителей. Позже нардеп путешествие подтвердил. Но говорит, что арендовал борт у компании, которая имеет сотни самолетов.

В Австрию летал, мол, по медицинским причинам. Стоимость каждого вояжа в Вену составляла 24 тысячи евро.

"Формально оплачивала жена. Почему? Потому что, если я оплачиваю перелет, я должен делать сообщение в НАЗК и потом во всех новостях пишут, что Арахамия куда-то улетел", — комментирует свой полет Давид Арахамия.

Поэтому нардеп путешествия, которые оплатила жена, не декларировал.

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"Это в принципе законно, но возникает вопрос: а не идет ли речь о сокрытии какой-то

информации? Наверное, более прагматично было бы показать эти затраты с четкой аргументацией, что это была частная, личная цель", — отметил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин.

Действительно ли Арахамия не знал, на чьем борту летал? Почему не сообщал о перелетах и с кем встречался в Вене? Ответы на вопросы должны найти антикоррупционные органы.

"Если мы говорим о правонарушениях связанных с коррупцией — это вопрос к НАПК. Они должны исследовать, не занижена ли стоимость этих услуг", — говорит исполнительный директор ОО "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик.

Частный самолет, действительно, можно арендовать через сайт и стоит поездка Киев-Вена-Киев около тридцати тысяч евро. А вот если перелет депутата таки был связан с бизнесменом Фирташем, в интересах последнего, к делу должны взяться детективы НАБУ.

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