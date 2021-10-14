Какими были казаки времен Богдана Хмельницкого (видео)

Одежда казаков была не совсем такой, как показывают в фильмах или спектаклях

Сегодня — День украинского казачества. Рыцари, разбойники или танцоры в блестящих штанах — именно так многие представляют казаков. Историки говорят: мы имеем искаженное представление о том, какими они были на самом деле. Корреспондент "Сегодня" Николай Антофийчук видел редкие артефакты и примерял настоящий наряд времен Богдана Хмельницкого.

В музее Ивана Гончара встречаемся с историческими реконструкторами из "Печерской сотни". Они изучают старинные портновские книги и сравнивают с изображениями, которые дошли до нас. Корреспонденту "Сегодня" Николаю Антофийчуку повезло примерить одежду, которая была воссозданая до мелочей. Первое впечатление — это удобнее, чем казалось.

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Самой большой неожиданностью стали брюки, которые были очень модны в середине семнадцатого века. Брюки — венгерского покроя. Это — не ежедневный наряд. Такое носила старшина, опытные вояки. Ни единого лоска, сдержанное великолепие. Точно не то, что мы видим на сценах или в кинофильмах. А как же шаровары?

"Шаровары возникают не среди казачества. "Шарвары" — турецкие брюки, в свою очередь, одолженные у византийцев. Это брюки из шелка. Шелк – это единственная ткань, на которой не держится человеческая блоха", — рассказал историк Александр Алферов.

Еще одна неожиданность в наряде — карманы назад. У них носили деньги, чтобы показать свой материальный достаток. На наряде также посеребренные пуговицы. Вышиванка? А вот и нет, поскольку ее не видно под одеждой. Это то же самое, что выйти на улицу без одежды.

Казаки топлес — выдумка художника Анатолия Базилевича, иллюстрировавшего бурлескную "Энеиду" Котляревского. Да и тогда было значительно холоднее, летом шапки из меха носили.

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Еще одни редкие артефакты — серебряные казацкие кольца-печатки тогдашней элиты.

"Это люди, которые на самом деле являются рыцарским явлением в Украине. Таким же явлением как шляхта в Польше, шевалье во Франции, кабальеро в Испании. Говорить о каких-то босоногих казаках не приходится", — говорит историк Александр Алферов.

Казак танцует, казак плачет — этакий образ как на бывшего государственника, считают историки.

"Пришла советская власть и она поставила себе на вооружение этот образ, потому что очень хорошо было показать украинца, такого смешного персонажа. Он немножко пьяненький, вот галушки, водка, сало, вареники и этого было достаточно", — рассказал председатель общества военно-исторической реконструкции "Печерская сотня" Виктор Соколов.

Хортицу, столицу казачества, сейчас активно реставрируют. Новый проект музея, новый брендинг – дело компании "Метинвест" Рината Ахметова. Директор музея, археолог и историк Максим Остапенко говорит – теперь украинцы получат обновленное видение истории казачества.

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"Мы знаем из нескольких документов, в том числе с восемнадцатого века во времена казачества, в одном из них написано "запорожская сечь устроена по образу мальтийских кавалеров". Известно о том, что к казакам обращались "господин рыцарь". Мы поем, что мы казацкого рода. Но как мы, каким образом мы к этому относимся? Именно ради этого сейчас возрождается музей истории запорожского казачества", — отметил историк Максим Остапенко.

На Хортице обещают, что нас ждут исторические сенсации.

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