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Камила снова слышит! Фонд Рината Ахметова приобрел девочке слуховой аппарат

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
29 октября, 06:40
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Семья девочки не могла себе позволить приобрести дорогой аппарат, который очень важен для Камилы

Около двухсот тысяч детей в Украине имеют нарушение слуха. 6-летняя Камила из Донецкой области — одна из них. Год назад девочка сама заметила проблему и рассказала об этом маме. Сейчас стремится лишь одного — слышать на все 100. Но возможно ли это?

6-летняя Камила на детской площадке всегда найдет себе занятие. Но когда играется с другими детьми — могут возникнуть недоразумения.

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Камила почти не слышит на одно ухо. Это создает проблемы в общении.

"В 5 лет она мне сказала, что мама, я плохо слышу на одно ушко. Мы поехали в Краматорск для обследования у врачей. Аудиометрия, КСВП — это все, чтобы понять в чем проблема", — рассказала мать девочки Надежда Романченко.

Врачи диагностировали сенсоневральную тугоухость. Возможно, изъян врожденный и связан со сложной беременностью Надежды — стрессами из-за постоянных обстрелов, которые женщина пережила в Марьинке.

"Было страшно, очень страшно. Переживала как за ребенка, так и за себя. Потом мы пошли в садик — часто болели. Попали в инфекционную больницу с двусторонним воспалением легких. Нам вот эти антибиотики кололи, капали. Лекарства влияют, может это и дало на слух ребенку", — думает Надежда Романченко.

Для того чтобы Камила слышала окружающий мир и полноценно развивалась, нужен слуховой аппарат, уверяют специалисты.

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"Она будет равномерно слышать разговорную речь, понимать звуки, слышать тихие звуки, особенно шепотную речь — то, что у нее снижено особенно. Это будет хорошо влиять на развитие, на ее речь, обучение", — говорит врач-сурдолог, аудиометрист Ольга Орос.

Та цена современного устройства высоковата для семьи, где работает только папа. А мама — в декрете с двумя детьми.

"Есть Фонд Рината Ахметова. Я зашла на сайт, много прочитала отзывов, каким деткам он помог и решила сама попробовать. Я ждала этого ответа. Спасибо большое! Благодарна ему за это, за то, что помог приобрести нам слуховой аппарат", — отметила мать Камилы Надежда Романченко.

Более 10 лет Фонд Рината Ахметова помогает мальчикам и девочкам с недостатками слуха. Камила — одна из более 200 детей, получивших слуховые аппараты в рамках проекта "Теперь я слышу".

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